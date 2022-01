Sideletter von Grünen und ÖVP auch zu ORF und Kopftuchverbot

Wien - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen, in dem diverse Personalentscheidungen detailliert vereinbart wurden, enthält auch eine Abmachung zum ORF. Wie aus dem der APA vorliegende Papier hervorgeht, haben die Grünen das Vorschlagsrecht für den Stiftungsratsvorsitzenden. Gleichzeitig wird darin auch die Einführung eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen festgehalten.

Mehr als 27.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind seit Samstag 27.127 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (32.589), ist aber ein Tagesrekord für einen Sonntag. Vor einer Woche waren da 22.453 neue Fälle gemeldet worden, am Sonntag zuvor 15.419. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2.553,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. 14 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 14,3.

Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

St. Pölten - Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Im ganzen Bundesland beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen. Am Nachmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.

Erster Besuch eines israelischen Präsidenten in VAE

Jerusalem/Abu Dhabi - Israels Präsident Ytzhak Herzog ist am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Es ist der erste israelische Präsidenten-Besuch in dem Golfstaat. Bei seiner Ankunft wurde er nach Angaben seines Büros von Außenminister Abdullah bin Zayed begrüßt. Anschließend traf Herzog den Kronprinzen Abu Dhabis und faktischen Herrscher der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Parlamentswahl in Portugal mitten in Omikron-Welle

Lissabon - In Portugal haben am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen stattgefunden. Knapp elf Millionen Wahlberechtigte waren trotz einer Corona-Omikron-Welle zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen sagten einen knappen Sieg der Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident Ant�nio Costa voraus. Doch galt auch ein Erfolg der konservativ ausgerichteten Sozialdemokratischen Partei (PSD) von Riu Rio als möglich. Die an sich angestrebte absolute Mehrheit dürfte Costa jedenfalls verfehlen.

Mutter und Kind von Auto getötet: Polizei ermittelt

Villach - Am Samstagabend sind in Villach eine 43 Jahre alte Frau und ihr fünfjähriger Sohn von einem Auto angefahren und getötet worden. Möglicherweise handle es sich dabei aber nicht um einen "normalen" Verkehrsunfall, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Sonntag gegenüber der APA erklärte. "Einige Umstände haben uns zu denken gegeben, deshalb hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernommen."

Schwere Sturmschäden und ein Todesopfer in Norddeutschland

Hamburg - Sturmtief "Nadia" ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu knapp 130 Stundenkilometern fegte "Nadia" in der Nacht zu Sonntag über viele Teile Norddeutschlands hinweg.

Chinas Industrie startet verhalten ins neue Jahr

Peking - Die chinesische Industrie hat zu Beginn des vermutlich schwieriges Jahres 2022 die Corona-Einschränkungen zu spüren bekommen. Der Einkaufsmanager-Index für Jänner signalisierte einen Rückgang, blieb aber knapp über der Marke von 50 Punkten, oberhalb der Wachstum angezeigt wird. Das Statistikamt des Landes gab ihn am Sonntag mit 50,1 Zählern an, nachdem es im Dezember noch 50,3 waren.

