Sideletter macht Grüne sauer

Wien - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen hat Potenzial für koalitionären Ärger. Denn die Grüne Parteispitze geht davon aus, dass das Papier aus dem Umfeld von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit für die Grünen ungünstigem "Spin" an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Beim heutigen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) geht man allerdings davon aus, dass dieser davon nichts wusste.

Mehr als 27.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind seit Samstag 27.127 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (32.589), ist aber ein Tagesrekord für einen Sonntag. Vor einer Woche waren da 22.453 neue Fälle gemeldet worden, am Sonntag zuvor 15.419. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2.553,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. 14 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 14,3.

Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz 64-jährig gestorben

Wien - Die Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz ist 64-jährig gestorben. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier" online unter Berufung auf den Sohn der Künstlerin, Adrian Kowanz. Ihm zufolge hat seine Mutter seit längerem mit einer schweren Erkrankung gekämpft, sich aber "nie davon unterkriegen lassen" und bis zuletzt gearbeitet.

Erster Besuch eines israelischen Präsidenten in VAE

Jerusalem/Abu Dhabi - Israels Präsident Ytzhak Herzog ist am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Es ist der erste israelische Präsidenten-Besuch in dem Golfstaat. Bei seiner Ankunft wurde er nach Angaben seines Büros von Außenminister Abdullah bin Zayed begrüßt. Anschließend traf Herzog den Kronprinzen Abu Dhabis und faktischen Herrscher der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Parlamentswahl in Portugal mitten in Omikron-Welle

Lissabon - In Portugal haben am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen stattgefunden. Knapp elf Millionen Wahlberechtigte waren trotz einer Corona-Omikron-Welle zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen sagten einen knappen Sieg der Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident Ant�nio Costa voraus. Doch galt auch ein Erfolg der konservativ ausgerichteten Sozialdemokratischen Partei (PSD) von Riu Rio als möglich. Die an sich angestrebte absolute Mehrheit dürfte Costa jedenfalls verfehlen.

Ukraine-Krise: Großbritannien und USA schicken mehr Truppen

Moskau/Kiew - Nach den USA will auch Großbritannien sein militärisches Engagement in Osteuropa wegen der zugespitzten Lage um die Ukraine ausweiten. Premierminister Boris Johnson plant, die Zahl britischer Soldaten in der Region zu verdoppeln und Estland Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern, wie die britische Regierung am Wochenende mitteilte. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, zusätzliche US-Truppen in osteuropäische NATO-Staaten zu verlegen.

Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

St. Pölten - Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Im ganzen Bundesland beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen. Am Nachmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.

Nordirland gedenkt des "Bloody Sunday" vor 50 Jahren

Derry - 50 Jahre nach dem "Bloody Sunday" hat Nordirland am Sonntag eines der schlimmsten Kapitel im jahrzehntelangen Konflikt in der britischen Provinz gedacht. Am 30. Jänner 1972 hatten Soldaten eines britischen Fallschirmjägerbataillons auf Teilnehmer eines katholischen Bürgerrechtsmarsches in Derry geschossen, 13 Menschen wurden getötet. Hunderte, darunter auch Angehörige der Opfer, folgten am Vormittag schweigend den Spuren des damaligen Marsches.

