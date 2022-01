Lockdown für Ungeimpfte ist vorbei

Wien - Der "Lockdown für Ungeimpfte" ist vorbei. Ab Montag können sich Personen, die auf ein Vakzin verzichtet haben, wieder frei bewegen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Praktisch sind die Auswirkungen gering, da 2G in weiten Teilen des öffentlichen Lebens weiter gilt. So sind für Ungeimpfte weiter Besuche von Veranstaltungen, Lokalen oder Geschäften, in denen es nicht um den täglichen Bedarf geht, untersagt.

Spaniens Königspaar trifft in Wien Van der Bellen

Wien - Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia besuchen am Montag Wien. Zu Mittag werden Felipe und Letizia von Außenminister Alexander Schallenberg am Flughafen Schwechat erwartet. In der Hofburg folgt um 13.00 Uhr ein Empfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren. Am späten Nachmittag eröffnet das royale Paar dann nach einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus die Kunstausstellung "Dal� - Freud. Eine Obsession" im Belvedere.

Sideletter macht Grüne sauer

Wien - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen hat Potenzial für koalitionären Ärger. Denn die Grüne Parteispitze geht davon aus, dass das Papier aus dem Umfeld von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit für die Grünen ungünstigem "Spin" an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Beim heutigen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) geht man allerdings davon aus, dass dieser davon nichts wusste.

Vizekanzler zu Teuerungsausgleich: Schauen uns das genau an

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) meinte Sonntagnacht in der ORF-Sendung "Im Zentrum" zu den hohen Energiekosten, dass Anpassungen der Sozialhilfen im Gespräch seien. Die Politik werde auf die steigenden Preise hinschauen müssen, man beobachte das genau.

Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz 64-jährig gestorben

Wien - Die Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz ist 64-jährig gestorben. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier" online unter Berufung auf den Sohn der Künstlerin, Adrian Kowanz. Ihm zufolge hat seine Mutter seit längerem mit einer schweren Erkrankung gekämpft, sich aber "nie davon unterkriegen lassen" und bis zuletzt gearbeitet. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) würdigte die Verstorbene als "Ausnahmeerscheinung" und "großartigen Menschen".

Regierende Sozialisten gewinnen Palamentswahl in Portugal

Lissabon - Die regierende Sozialistische Partei (PS) hat nach Angaben von Portugals Regierungschef Antonio Costa bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag die absolute Mehrheit geholt. Costa sprach am späten Sonntagabend von "117 oder 118 Sitzen" für seine Mitte-Links-Partei. Mindestens 116 der 230 Sitze in der "Assembleia da Rep�blica" sind nötig, um die absolute Mehrheit auf sich zu vereinen.

Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

St. Pölten - Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich rund 2.800 Mitglieder von 260 Feuerwehren auf Trab gehalten. Verzeichnet wurden mehr als 330 Einsätze, teilte Franz Resperger vom Landeskommando am Abend der APA mit. In allen Regionen beschäftigten umgestürzte Bäume, die immer wieder Straßen blockierten, die Helfer. Auch zahlreiche Gebäude mussten gesichert werden. In der Nacht auf Montag sei eine Erleichterung der Situation zu erwarten, sagte Resperger.

