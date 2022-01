Spaniens Königspaar trifft in Wien Van der Bellen

Wien - Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia besuchen am Montag Wien. Zu Mittag werden Felipe und Letizia von Außenminister Alexander Schallenberg am Flughafen Schwechat erwartet. In der Hofburg folgt um 13.00 Uhr ein Empfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren. Am späten Nachmittag eröffnet das royale Paar dann nach einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus die Kunstausstellung "Dal� - Freud. Eine Obsession" im Belvedere.

Lockdown für Ungeimpfte ist vorbei

Wien - Der "Lockdown für Ungeimpfte" ist vorbei. Ab Montag können sich Personen, die auf ein Vakzin verzichtet haben, wieder frei bewegen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Praktisch sind die Auswirkungen gering, da 2G in weiten Teilen des öffentlichen Lebens weiter gilt. So sind für Ungeimpfte weiter Besuche von Veranstaltungen, Lokalen oder Geschäften, in denen es nicht um den täglichen Bedarf geht, untersagt.

Zahl der Verkehrstoten wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Wien - 125 Personen sind laut Statistik Austria im dritten Quartal 2021 bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben. Das entspricht in etwa der Anzahl vor der Pandemie (drittes Quartal 2019: 126 Getötete). Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückten, gab es im dritten Quartal 2021 zwölf Tote mehr (plus elf Prozent). Besonders stark stieg die Zahl der getöteten Mopedfahrer (plus 250 Prozent) und Pkw-Insassen (plus 29 Prozent).

Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in Deutschland getötet

Kaiserslautern - In der Nacht auf Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr seien die tödlichen Schüsse gefallen.

Österreichs Wirtschaft Ende 2021 eingetrübt

Wien - Wie von Fachleuten schon länger erwartet ist die heimische Wirtschaft im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres wegen erneuter Corona-Einschränkungen geschrumpft. Gegenüber dem Vorquartal lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent tiefer. Im Jahresabstand wuchs das BIP jedoch um 5,4 Prozent, hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für seine Schnellschätzung von Montag errechnet.

Spotify geht gegen Fehlinformationen zu Corona vor

Stockholm - Weltstars gegen Streamingriesen: Mit ihrem ganzen Gewicht kämpfen die Musiker Neil Young und Joni Mitchell gegen Corona-"Lügen", die ihrer Meinung nach in einem populären Spotify-Podcast verbreitet werden. Es ist ein Protest, den auch das Streamingunternehmen nicht ignorieren kann. Der kritisierte Podcaster Joe Rogan meldet sich inzwischen selbst zu Wort - und gesteht Fehler ein.

Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi erneut angeklagt

Naypyidaw - Einen Tag vor dem Jahrestag des Militärputsches in Myanmar hat die Justiz die entmachtete und unter Hausarrest stehende Regierungschefin Aung San Suu Kyi des Wahlbetrugs angeklagt. Der ebenfalls im Zuges des Putsches entmachtete frühere Präsident Win Myint müsse sich wegen des gleichen Vorwurfs verantworten, berichteten mit dem Gerichtsverfahren vertraute Personen am Montag. Demnach beginnt der Prozess am 14. Februar. Die Urteile würden in etwa einem halben Jahr erwartet.

Gedenken in Heidelberg an Amok-Opfer

Heidelberg - Eine Woche nach einem Amoklauf erinnert die Universität Heidelberg am Montag (12.00 Uhr) mit einer Trauerfeier in der Peterskirche an die Opfer. Zum Gedenken der getöteten 23-jährigen Studentin und ihrer drei verletzten Kommilitonen sind alle Menschen aufgerufen, um 12.24 Uhr für eine Minute innezuhalten. Zu diesem Zeitpunkt kamen am vergangenen Montag die ersten Notrufe aus dem Saal, in dem der Täter mehrfach auf die 30 Erstsemester der Biowissenschaften schoss.

