Mutter und Kind in Villach getötet: Geständnis der Lenkerin

Villach - Eine 37 Jahre alte Autolenkerin, die am Samstag in Villach eine 43-jährige Frau und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto getötet haben soll, hat gestanden, in Mordabsicht gehandelt zu haben. Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf Anfrage der APA. Die gebürtige Rumänin, die in Vorarlberg lebt, wurde in der Nacht auf Montag im Krankenhaus vier Stunden lang vernommen. Den Buben will sie nicht wahrgenommen haben.

Spaniens Königspaar trifft in Wien Van der Bellen

Wien - Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia besuchen am Montag Wien. Zu Mittag werden Felipe und Letizia von Außenminister Alexander Schallenberg am Flughafen Schwechat erwartet. In der Hofburg folgt um 13.00 Uhr ein Empfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren. Am späten Nachmittag eröffnet das royale Paar dann nach einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus die Kunstausstellung "Dal� - Freud. Eine Obsession" im Belvedere.

Lockdown für Ungeimpfte ist vorbei

Wien - Der "Lockdown für Ungeimpfte" ist vorbei. Ab Montag können sich Personen, die auf ein Vakzin verzichtet haben, wieder frei bewegen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Praktisch sind die Auswirkungen gering, da 2G in weiten Teilen des öffentlichen Lebens weiter gilt. So sind für Ungeimpfte weiter Besuche von Veranstaltungen, Lokalen oder Geschäften, in denen es nicht um den täglichen Bedarf geht, untersagt.

Budgetloch 2021 deutlich geringer als im Budgetvoranschlag

Wien - Das Budgetloch des Bundes ist 2021 deutlich geringer ausgefallen als noch im Budgetvoranschlag prognostiziert. Der Nettofinanzierungssaldo lag mit -18 Mrd. Euro um rund 4,5 Mrd. Euro besser als im Jahr 2020 und um rund 12,8 Mrd. Euro besser als im Voranschlag, gab Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Dies bedeute in etwa ein Defizit von 4,5 Prozent, sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, "deutlich weniger als wir befürchtet haben".

Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in Deutschland getötet

Kaiserslautern - In der Nacht auf Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr seien die tödlichen Schüsse gefallen.

Zahl der Verkehrstoten wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Wien - 125 Personen sind laut Statistik Austria im dritten Quartal 2021 bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben. Das entspricht in etwa der Anzahl vor der Pandemie (drittes Quartal 2019: 126 Getötete). Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückten, gab es im dritten Quartal 2021 zwölf Tote mehr (plus elf Prozent). Besonders stark stieg die Zahl der getöteten Mopedfahrer (plus 250 Prozent) und Pkw-Insassen (plus 29 Prozent).

Österreichs Wirtschaft Ende 2021 eingetrübt

Wien - Wie von Fachleuten schon länger erwartet ist die heimische Wirtschaft im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres wegen erneuter Corona-Einschränkungen geschrumpft. Gegenüber dem Vorquartal lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent tiefer. Im Jahresabstand wuchs das BIP jedoch um 5,4 Prozent, hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für seine Schnellschätzung von Montag errechnet.

Nehammer wird im Mai ÖVP-Chef

Wien - Karl Nehammer wird mit 14. Mai dann auch offiziell zum ÖVP-Obmann gekürt. Für diesen Tag hat der Vorstand der Volkspartei einen Bundesparteitag einberufen. Die Veranstaltung soll in Präsenz stattfinden. Nehammer führt die Partei interimistisch, seit sich Sebastian Kurz Anfang Dezember vergangenen Jahres als Obmann zurückgezogen hatte. Wo der Parteitag abgehalten wird, steht noch nicht fest.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red