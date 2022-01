Lockdown für Ungeimpfte ist vorbei

Wien - Der "Lockdown für Ungeimpfte" ist vorbei. Ab Montag können sich Personen, die auf ein Vakzin verzichtet haben, wieder frei bewegen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Praktisch sind die Auswirkungen gering, da 2G in weiten Teilen des öffentlichen Lebens weiter gilt. So sind für Ungeimpfte weiter Besuche von Veranstaltungen, Lokalen oder Geschäften, in denen es nicht um den täglichen Bedarf geht, untersagt.

27.411 Neuinfektionen sind Montags-Höchstwert

Wien - Wie erwartet haben Gesundheits- und Innenministerium mit 27.411 Infektionen einen neuen Montags-Höchstwert gemeldet. Das liegt zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (32.847), aber deutlich über den 25.610 vor einer Woche registrierten Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 2.574. Gleichbleibend ist der Trend in Spitälern, wo 1.506 Patienten liegen (plus 58), davon 178 (plus eins) auf Intensivstationen. Letztere Zahl ging in einer Woche um neun zurück.

Mutter und Kind in Villach aus Eifersucht getötet

Villach - Eine 37 Jahre alte Autolenkerin, die am Samstag in Villach eine 43-jährige Frau und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto getötet hat, hat gestanden, in Mordabsicht gehandelt zu haben. Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf Anfrage der APA. Die gebürtige Rumänin, die in Vorarlberg lebt, wurde in der Nacht auf Montag im Krankenhaus vier Stunden lang vernommen. Den Buben will sie nicht wahrgenommen haben.

Josef Hader erhält Österreichischen Kabarettpreis 2022

Wien - Der Österreichische Kabarettpreis 2022 geht an Josef Hader. Damit werde "eine der ganz großen Galionsfiguren des aktuellen deutschsprachigen Kabaretts" ausgezeichnet, heißt es in der Jurybegründung. Neben der Szenegröße erhält Berni Wagner für "Gal�pagos" den Programmpreis, der diesjährige Förderpreis geht an Marina Lacković alias Malarina. Den Sonderpreis erhält das Musikduo Christoph & Lollo. Die Preisverleihung findet am 22. März im Globe Wien statt.

Johnson hat "Partygate"-Untersuchung laut Medien erhalten

London - Nach tagelanger Verzögerung hat der britische Premierminister Boris Johnson Medienberichten zufolge den internen Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Affäre erhalten. Die Spitzenbeamtin Sue Gray habe den Report übergeben, berichteten die Sender BBC und Sky News am Montag. Wie die Agentur PA unter Berufung auf Parlamentsquellen meldete, will sich Johnson noch am Montagnachmittag im Unterhaus äußern.

Vermögensungleichheit in Österreich deutlich unterschätzt

Wien - Das Vermögen von Millionären in Österreich könnte bisher deutlich unterschätzt worden sein. Eine Studie der Nationalbank (OeNB) kommt zu dem Ergebnis, dass das reichste ein Prozent nicht auf rund 25 Prozent, sondern auf bis zu 50 Prozent des Gesamtvermögens kommen könnte, abhängig von den zugrunde liegenden Annahmen. Die Studienautoren mahnen daher zur Vorsicht im Umgang mit der OeNB-Erhebung HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Polizeiautos in Wien vermutlich durch Brandstiftung zerstört

Wien - Sechs Autos des Bundeskriminalamtes sind in der Nacht auf Montag in Wien-Leopoldstadt durch Feuer komplett zerstört worden. Ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt, konkret ein Fenster eingeschlagen. Das sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt.

Budgetloch 2021 deutlich geringer als im Budgetvoranschlag

Wien - Das Budgetloch des Bundes ist 2021 deutlich geringer ausgefallen als noch im Budgetvoranschlag prognostiziert. Der Nettofinanzierungssaldo lag mit -18 Mrd. Euro um rund 4,5 Mrd. Euro besser als im Jahr 2020 und um rund 12,8 Mrd. Euro besser als im Voranschlag, gab Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Dies bedeute in etwa ein Defizit von 4,5 Prozent, sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, "deutlich weniger als wir befürchtet haben".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red