Spanien Königspaar in Wien standesgemäß empfangen

Wien - Es war vielleicht nicht spanisches Hofzeremoniell, aber doch höchst standesgemäß: Spaniens König Felipe VI. ist Montag Mittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg mit militärischen Ehren empfangen worden. Es folgte ein Arbeitsgespräch samt Mittagessen. Am späten Nachmittag eröffnet Felipe dann mit seiner Frau Letizia nach einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus die Kunstausstellung "Dal�-Freud. Eine Obsession" im Belvedere.

Mutter und Kind in Villach aus Eifersucht getötet

Villach - Eine 37 Jahre alte Autolenkerin, die am Samstag in Villach eine 43-jährige Frau und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto getötet hat, hat gestanden, in Mordabsicht gehandelt zu haben. Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf Anfrage der APA. Die gebürtige Rumänin, die in Vorarlberg lebt, wurde in der Nacht auf Montag im Krankenhaus vier Stunden lang vernommen. Den Buben will sie nicht wahrgenommen haben.

Sidlo blitzte mit Klage gegen Casinos ab

Wien/Gumpoldskirchen - Der kurzzeitige Finanzvorstand Peter Sidlo ist mit seiner Klage gegen die Casinos Austria abgeblitzt. Wie die Richterin am Handelsgericht Wien entschied, war die Entlassung zurecht erfolgt. Im Urteil wird dies mit Sidlos "mangelnder Offenheit gegenüber dem Aufsichtsrat" begründet, wie ein Gerichtssprecher am Montag der APA bestätigte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Zuerst hatten "Kurier" und "Standard" darüber berichtet. Sidlo forderte Gehalt und Boni in Millionenhöhe.

Immofinanz: Tschechischer Milliardär vor der Mehrheit

Wien - Der Übernahmekampf um die börsennotierte Immofinanz AG ist so gut wie entschieden. Als Sieger geht der tschechische Milliardär Radovan Vitek hervor, dessen CPI Property Group zuletzt mit 35,5 Prozent der Immofinanz-Aktien bereits der Hauptaktionär war. Nun dient ihm die s Immo ihre 12,69 Prozent der Immofinanz an sowie all jene Aktien, die sie womöglich durch ihr Teilangebot für Immofinanz noch erhalten sollte - ursprünglich wollte sie auf eine Sperrminorität aufstocken.

Budgetloch 2021 deutlich geringer als im Budgetvoranschlag

Wien - Das Budgetloch des Bundes ist 2021 deutlich geringer ausgefallen als noch im Budgetvoranschlag prognostiziert. Der Nettofinanzierungssaldo lag mit -18 Mrd. Euro um rund 4,5 Mrd. Euro besser als im Jahr 2020 und um rund 12,8 Mrd. Euro besser als im Voranschlag, gab Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Dies bedeute in etwa ein Defizit von 4,5 Prozent, sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, "deutlich weniger als wir befürchtet haben".

Nordkorea bestätigt Test einer Mittelstreckenrakete

Pjöngjang - Nordkorea hat den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US-Pazifikinsel Guam treffen könnte. Der Test einer Rakete vom Typ Hwasong-12 habe die Genauigkeit und Wirksamkeit für ihren Einsatz belegt, berichteten die Staatsmedien am Montag - einen Tag nach dem Testflug. Die "ballistische Mittelstrecken- und Langstrecken-Boden-Boden-Rakete" befinde sich in der Produktionsphase.

Hotels in Semesterferien trotz Omikron zu 50 Prozent gebucht

Wien - Auf Urlauber, Hoteliers und Gastronomen kommen jetzt - gemeinsam mit den Semesterferien - Schlag auf Schlag neue Corona-Regelungen zu. Auf die Buchungen hat das vorerst kaum Auswirkungen. "50 Prozent Auslastung wird sich im Schnitt trotzdem ausgehen", sagte der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Martin Stanits, am Montag zur APA. Durch die von der Regierung am Wochenende angekündigten Änderungen "fällt nichts weg".

Sideletter scheint Länder-Grüne nicht aufzuregen

Wien/Innsbruck - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen sorgt bei den Granden der Öko-Partei in den Bundesländern kaum für Kritik. Auf APA-Anfrage war von hochgespielter Aufregung die Rede, es sei nichts Unanständiges passiert, und das Papier habe zur Absicherung gegenüber dem damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz gedient, so der Tenor. Heftige Kritik kam am Montag erneut von SPÖ und FPÖ, aber auch aus der Gewerkschaft.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf etwas fester tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.20 Uhr um 0,44 Prozent auf 3.854,47 Einheiten. Im Fokus stand am Nachmittag die Inflation in Deutschland, die im Jänner stärker gestiegen ist als erwartet. Mit Blick auf die schwer gewichteten Aktien konnten die Titel der Erste Group und OMV jeweils um 0,1 Prozent nur geringfügig zulegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red