Spanien Königspaar in Wien standesgemäß empfangen

Wien - Es war vielleicht nicht spanisches Hofzeremoniell, aber doch höchst standesgemäß: Spaniens König Felipe VI. ist Montag Mittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg mit militärischen Ehren empfangen worden. Es folgte ein Arbeitsgespräch samt Mittagessen. Am späten Nachmittag eröffnet Felipe dann mit seiner Frau Letizia nach einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus die Kunstausstellung "Dal�-Freud. Eine Obsession" im Belvedere.

Mutter und Kind in Villach aus Eifersucht getötet

Villach - Eine 37 Jahre alte Autolenkerin, die am Samstag in Villach eine 43-jährige Frau und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto getötet hat, hat gestanden, in Mordabsicht gehandelt zu haben. Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf Anfrage der APA. Die gebürtige Rumänin, die in Vorarlberg lebt, wurde in der Nacht auf Montag im Krankenhaus vier Stunden lang vernommen. Den Buben will sie nicht wahrgenommen haben.

Hygiene Austria hat 8 Mio. FFP2-Masken aus China verkauft

Wien/Lenzing - Acht Millionen FFP2-Masken aus China hat die Hygiene Austria nach eigenen Angaben in Umlauf gebracht. Das Unternehmen, das am Anfang der Coronapandemie als Joint Venture von Lenzing und Palmers gegründet wurde, hatte für seine Produkte mit dem Markenzeichen "made in Austria" geworben und viel Unterstützung der heimischen Politik genossen - bis sich herausstellte, dass ein Teil der Masken in China zugekauft worden war. Außerdem gab es heftige Kritik an den Arbeitsbedingungen.

"Partygate"-Bericht: Verantwortliche haben versagt

London - Ein interner Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Affäre hat den Verantwortlichen im britischen Regierungssitz schwere Versäumnisse bei der Einhaltung von Regeln vorgeworfen. Die Verantwortlichen hätten es versäumt, sich an Standards zu halten, die zur Zeit des Corona-Lockdowns nicht nur von der Regierung, sondern von der gesamten Bevölkerung verlangt worden seien, hieß es in dem Premier Boris Johnson am Montag übergebenen Bericht.

Neue Gespräche mit Russland soll neuen Schwung bringen

New York/Kiew/Moskau - Eine neue Gesprächsserie soll neuen Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen zur Lösung der Ukraine-Krise bringen. Die Außenminister von Russland und den USA beraten am Dienstag erneut am Telefon über die Lage. Der britische Premier Boris Johnson reist am Dienstag nach Kiew, unterdessen wird Ungarns Regierungschef Viktor Orban von Russlands Präsident Wladimir Putin empfangen. Bereits am Montag beschäftigten die internationalen Spannungen erstmals den UN-Sicherheitsrat.

Budgetloch 2021 deutlich geringer als im Budgetvoranschlag

Wien - Das Budgetloch des Bundes ist 2021 deutlich geringer ausgefallen als noch im Budgetvoranschlag prognostiziert. Der Nettofinanzierungssaldo lag mit -18 Mrd. Euro um rund 4,5 Mrd. Euro besser als im Jahr 2020 und um rund 12,8 Mrd. Euro besser als im Voranschlag, gab Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Dies bedeute in etwa ein Defizit von 4,5 Prozent, sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, "deutlich weniger als wir befürchtet haben".

Sideletter scheint Länder-Grüne nicht aufzuregen

Wien/Innsbruck - Der am Wochenende bekannt gewordene "Sideletter" zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen sorgt bei den Granden der Öko-Partei in den Bundesländern kaum für Kritik. Auf APA-Anfrage war von hochgespielter Aufregung die Rede, es sei nichts Unanständiges passiert, und das Papier habe zur Absicherung gegenüber dem damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz gedient, so der Tenor. Heftige Kritik kam am Montag erneut von SPÖ und FPÖ, aber auch aus der Gewerkschaft.

Starke Schneefälle erwartet: Appell an Verkehrsteilnehmende

Wien - Ab Montagnachmittag kehrt in weiten Teilen Österreichs der Winter mit massiven Schneefällen zurück. In ganz Tirol, Vorarlberg und Salzburg ist mit besonders intensiven Schneefällen zu rechnen, informierte die Asfinag. Zugleich appellierte der Schnellstraßenbetreiber an Verkehrsteilnehmende, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und Abstand zu achten. "Das gilt speziell in den kommenden Tagen für fast das gesamte Streckennetz der Asfinag", sagte Geschäftsführer Stefan Siegele.

red