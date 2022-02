Gültigkeit bis zur Booster-Impfung auf sechs Monate verkürzt

Wien - Mit Februarbeginn ist die Gültigkeit der Corona-Schutzimpfung in Österreich nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt worden. Vom Auslaufen ihres Grünen Passes am Dienstag waren mit Stand Montagmittag laut Gesundheitsministerium rund 235.000 Personen betroffen. Zahlreiche Menschen hatten sich noch rechtzeitig den Booster geholt, zudem gab es zuletzt viele frisch Genesene, die laut heutiger Regelung erst 180 Tage nach der Genesung eine weitere Impfung brauchen.

Ludwig für Pelinka "wahrscheinlich" idealer Spitzenkandidat

Innsbruck - Für den Politologen und intimen SPÖ-Kenner Anton Pelinka wäre Wiens Bürgermeister Michael Ludwig "wahrscheinlich" der ideale rote Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl. Dieser sei die "große, positive Überraschung" der vergangenen Jahre. "Aber fast sicher wird er es nicht werden wollen", schränkte Pelinka im APA-Gespräch ein. Der Experte hielt es für "sehr wahrscheinlich", dass Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Spitzenkandidatin werden wird.

UNO untersucht Verbrechen gegen Menschlichkeit in Myanmar

Washington/Naypyidaw - Am ersten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar berichten die Vereinten Nationen von furchtbarer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in dem Krisenland. Die Umstände von mehr als 1.000 Tötungen durch die Einsatzkräfte könnten möglicherweise als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" oder "Kriegsverbrechen" eingestuft werden, teilte der Chefermittler des Unabhängigen Untersuchungsmechanismus für Myanmar (IIMM), Nicholas Koumjian, am Dienstag mit.

Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf Polizisten

Kaiserslautern - Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind trotz zweier Festnahmen noch viele Fragen offen. Die Fahndungsmaßnahmen werden fortgesetzt, weil laut Polizei nicht ausgeschlossen werden kann, dass es weitere Mittäter gibt. Am Dienstag wollen sich die Ermittler in Kaiserslautern zum aktuellen Stand äußern. Parallel entspinnt sich eine Debatte über Sicherheit und Risiken des Polizeiberufs.

Russland antwortet USA auf Schreiben im Ukraine-Konflikt

Kiew/Moskau/Washington - Die US-Regierung hat eine schriftliche Antwort Russlands auf Washingtons Vorschläge zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt erhalten. Das US-Außenministerium bestätigte den Eingang des Schreibens am Montagabend (Ortszeit). Zum Inhalt machte das Ministerium keine Angaben. "Es wäre unproduktiv, in der Öffentlichkeit zu verhandeln, also überlassen wir es Russland, ob es seine Antwort diskutieren möchte", erklärte eine Sprecherin.

LGBTIQ-feindliche Gewalt im dritten Quartal 2021 angestiegen

Wien - 215 vorurteilsmotivierte Verbrechen gegen LGBTIQ-Personen haben im dritten Quartal 2021 stattgefunden - Daten dazu hat das Innenministerium auf Anfrage der SPÖ veröffentlicht. 160 "Hate Crimes" wegen der sexuellen Orientierung oder des Personenstandes Inter/Divers waren es noch im ersten Halbjahr 2021. SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner sieht Handlungsbedarf: Es brauche "einen umfassenden Aktionsplan gegen Hate Crime und für den Schutz der LGBTIQ-Community auf jeder Ebene."

Schwarzenegger lädt zum "Austrian World Summit" nach Wien

Wien - Arnold Schwarzenegger lädt wieder zum "Austrian World Summit": Am 14. Juni werden in der Wiener Hofburg internationale und nationale Klimaschützer unter dem Motto "Creating Hope - Inspiring Action" mögliche Auswege aus der Klimakrise aufzeigen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erneut den Ehrenschutz der Veranstaltung übernehmen. Schwarzenegger reist für den Summit nach Wien. Die jährliche Klimakonferenz findet bereits zum sechsten Mal statt.

Wohl kein tschechisches Atommüll-Endlager vor 2065

Linz/Prag/EU-weit - Am Mittwoch will die EU ihre umstrittene Taxonomie-Regelung veröffentlichen. Dass darin Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden könnte, hat im Vorfeld für hitzige Diskussionen gesorgt. Der EU schwebt vor, das grüne Label für die Kernkraft an einen konkreten Plan für ein 2050 betriebsbereites Endlager zu knüpfen. Österreichs Nachbarland Tschechien scheint aber selbst nicht daran zu glauben, dass es diese Hürde nehmen kann. Frühester Termin dürfte 2065 sein.

