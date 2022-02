Protestcamp der Wiener Stadtstraße wird geräumt

Wien - Dienstagfrüh ist mit der bereits länger im Raum stehenden Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Wiener Stadtstraße begonnen worden. Die Polizei forderte die Aktivisten kurz nach 8.00 Uhr auf, die Versammlung aufzulösen. Den rund ein Dutzend anwesenden Personen wurde eine kurze Frist gesetzt, das Gelände freiwillig zu verlassen, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Dem kamen die Aktivisten nicht nach.

60-Jähriger tötete Bruder und Mutter und verübte dann Suizid

Graz - Ein Mann (60) hat Dienstagfrüh in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard seinen Bruder (58) und die Mutter (81) und sich selbst getötet. Über die Art der Gewalttat und das Motiv wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen, aber in der Wohnung sollen - legal - mehrere Schusswaffen aufbewahrt worden sein. Der Mann hatte gegen 7.15 Uhr den Polizeinotruf verständigt und sein Vorhaben angekündigt. Polizeieinheiten rasten zum Tatort, kamen aber nicht mehr rechtzeitig.

Gültigkeit bis zur Booster-Impfung auf sechs Monate verkürzt

Wien - Mit Februarbeginn ist die Gültigkeit der Corona-Schutzimpfung in Österreich nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt worden. Vom Auslaufen ihres Grünen Passes am Dienstag waren mit Stand Montagmittag laut Gesundheitsministerium rund 235.000 Personen betroffen. Zahlreiche Menschen hatten sich noch rechtzeitig den Booster geholt, zudem gab es zuletzt viele frisch Genesene, die laut heutiger Regelung erst 180 Tage nach der Genesung eine weitere Impfung brauchen.

Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf Polizisten

Kaiserslautern - Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind trotz zweier Festnahmen noch viele Fragen offen. Die Fahndungsmaßnahmen werden fortgesetzt, weil laut Polizei nicht ausgeschlossen werden kann, dass es weitere Mittäter gibt. Am Dienstag wollen sich die Ermittler in Kaiserslautern zum aktuellen Stand äußern. Parallel entspinnt sich eine Debatte über Sicherheit und Risiken des Polizeiberufs.

Moskau schließt Kriegsbeginn von russischer Seite aus

Kiew/Moskau/Washington - Russland will nach Angaben seines UNO-Botschafters auch dann keinen Krieg in der Ukraine beginnen, wenn die Forderungen nach Sicherheitsgarantien seitens der NATO und USA scheitern sollten. "Ich kann das ausschließen", sagte der Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, der Agentur Interfax zufolge in New York. Auch wenn die Verhandlungen über die Sicherheit in Europa scheitern würden, werde es keinen Überfall Russlands auf die Ukraine geben.

UNO untersucht Verbrechen gegen Menschlichkeit in Myanmar

Washington/Naypyidaw - Am ersten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar berichten die Vereinten Nationen von furchtbarer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in dem Krisenland. Die Umstände von mehr als 1.000 Tötungen durch die Einsatzkräfte könnten möglicherweise als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" oder "Kriegsverbrechen" eingestuft werden, teilte der Chefermittler des Unabhängigen Untersuchungsmechanismus für Myanmar (IIMM), Nicholas Koumjian, am Dienstag mit. Am Jahrestag gab es Proteste.

Ludwig für Pelinka "wahrscheinlich" idealer Spitzenkandidat

Innsbruck - Für den Politologen und intimen SPÖ-Kenner Anton Pelinka wäre Wiens Bürgermeister Michael Ludwig "wahrscheinlich" der ideale rote Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl. Dieser sei die "große, positive Überraschung" der vergangenen Jahre. "Aber fast sicher wird er es nicht werden wollen", schränkte Pelinka im APA-Gespräch ein. Der Experte hielt es für "sehr wahrscheinlich", dass Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Spitzenkandidatin werden wird.

Frankreichs Inflation sank zu Jahresbeginn nur leicht

Paris/Frankfurt - Die hohe Inflation in Frankreich ist zu Jahresbeginn gesunken, allerdings nur leicht. Die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate (HVPI) fiel im Jänner auf 3,3 Prozent nach 3,4 Prozent im Dezember, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die Position der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Preisschub als übergangsweisen Prozess erachtet, gerät damit zunehmend ins Wanken.

