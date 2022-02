Olympia in Peking ohne Skisprung-Goldhoffnung Kramer

Peking/Zhangjiakou - Durch einen weiteren positiven Corona-Test verliert Skisprung-Goldhoffnung Sara Marita Kramer endgültig das Rennen gegen die Zeit. Die Überfliegerin im Frauen-Weltcup wird die Olympischen Winterspiele wegen ihrer Corona-Infektion definitiv verpassen. Das gab das Österreichische Olympische Komitee am Dienstag bekannt. Die beiden Wettkämpfe mit Frauenbeteiligung finden bereits am 5. (Einzel) beziehungsweise 7. Februar (Mixed-Bewerb) statt.

Festnahmen bei Protestcamp-Räumung zur Wiener Stadtstraße

Wien - Im Zuge der Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt am Dienstag hat es zwölf Festnahmen gegeben, wie die Polizei mitteilte. Zwei Aktivisten hatten sich bei einer in dem Camp errichteten Pyramide mit "technischen Hilfsmitteln aneinander und dort fixiert", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Wie die APA erfuhr, sollen sich zwei Männer über mit Zement in der Erde fixierte Rohre angekettet haben.

Grazer (60) tötete Bruder und Mutter und verübte Suizid

Graz - Ein Mann (60) hat Dienstagfrüh in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard seinen Bruder (58), die Mutter (81) und sich selbst getötet. Das Motiv müsse erst ermittelt werden, was noch dauern könnte, wie ein Polizist sagte. Die Tötungen waren mit einem Revolver verübt worden, den der Mann legal besaß. In der Wohnung waren auch mehrere Langwaffen aufbewahrt. Der Mann hatte gegen 7.15 Uhr den Polizeinotruf verständigt und sein Vorhaben angekündigt.

Gültigkeit bis zur Booster-Impfung auf sechs Monate verkürzt

Wien - Mit Februarbeginn ist die Gültigkeit der Corona-Schutzimpfung in Österreich nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt worden. Vom Auslaufen ihres Grünen Passes am Dienstag waren mit Stand Montagmittag laut Gesundheitsministerium rund 235.000 Personen betroffen. Zahlreiche Menschen hatten sich noch rechtzeitig den Booster geholt, zudem gab es zuletzt viele frisch Genesene, die laut heutiger Regelung erst 180 Tage nach der Genesung eine weitere Impfung brauchen.

Neuer Dienstagsrekord mit 25.894 Neuinfektionen

Wien - Auch der Dienstag hat in Österreich einen neuen Tages-Rekord an Corona-Neuinfektionen gebracht. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 25.894 weitere Fälle und somit die meisten an einem Dienstag. Vor einer Woche waren es noch knapp 1.000 weniger gewesen. 24.946 Neuinfektionen wurden damals registriert. Am Dienstag gab es auch einen neuen Höchstwert an aktiv Infizierten. 307.212 Menschen sind derzeit bestätigt Corona-positiv.

Mäßige Arbeitslosigkeit bei vielen offenen Jobs

Wien - Ende Jänner waren in Österreich 404.943 Personen in der Arbeitslosigkeit. Das ist zwar mehr als Ende Dezember, aber weniger als im Jänner in den Vorjahren, auch vor der Pandemie. Zugleich hat sich die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen auf knapp 110.000 im Jahresabstand verdoppelt, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag. Laut Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes gibt es sogar 250.000 offene Stellen, davon 60.000 in Oberösterreich - ein Rekordwert.

Putin stellt sich bei Orban-Besuch Fragen zur Ukraine-Krise

Kiew/Moskau/Washington - Inmitten der Spannungen zwischen den USA und Russland im Ukraine-Konflikt will sich Präsident Wladimir Putin am Dienstag Fragen von Journalisten stellen. Nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban sei eine Pressekonferenz geplant, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er nicht. Orban ist der erste Ministerpräsident eines EU- und NATO-Mitglieds, der mit Putin in der aktuellen Krise persönlich zusammentrifft.

Strache wird in Causa Asfinag angeklagt

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos ein weiteres Mal angeklagt. Diesmal geht es um die Causa rund um den Unternehmer Siegfried Stieglitz. Er soll den damaligen Vizekanzler bestochen haben, um in den Aufsichtsrat der Asfinag und eines weiteren staatsnahen Unternehmens zu gelangen. Konkret geht es um eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein und eine angebotene Reise nach Dubai. Strache will die Vorwürfe vor Gericht entkräften.

