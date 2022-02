Festnahmen bei Protestcamp-Räumung zur Wiener Stadtstraße

Wien - Am Dienstag ist die schon länger im Raum gestandene Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt vollzogen worden. Die Polizei rückte in der Früh an, der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Eine Herausforderung war die Bergung von zwei Männern, die sich in der im Camp errichteten Pyramide über ein mit Zement in der Erde fixiertes Eisenrohr angekettet hatten. Sie wurden beide befreit. Es gab zwölf Festnahmen.

Grazer (60) tötete Bruder und Mutter und verübte Suizid

Graz - Ein Mann (60) hat Dienstagfrüh in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard seinen Bruder (58), die Mutter (81) und sich selbst getötet. Das Motiv müsse erst ermittelt werden, was noch dauern könnte, wie ein Polizist sagte. Die Tötungen waren mit einem Revolver verübt worden, den der Mann legal besaß. In der Wohnung waren auch mehrere Langwaffen aufbewahrt. Der Mann hatte gegen 7.15 Uhr den Polizeinotruf verständigt und sein Vorhaben angekündigt.

Oberösterreichische SPÖ-Parteispitze vor Ablöse

Linz - Ein Wechsel an der Spitze der oö. SPÖ steht unmittelbar bevor: Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer müssen gehen. Der Dritte Landtagspräsident Peter Binder bestätigte der APA am frühen Dienstagnachmittag einen entsprechenden Bericht von nachrichten.at. Am Montag soll der Wechsel im Präsidium beschlossen werden. Den Parteivorsitz soll dann Klubchef Michael Lindner übernehmen. Ein Parteitag soll im Juni folgen.

Mäßige Arbeitslosigkeit bei vielen offenen Jobs

Wien - Ende Jänner waren in Österreich 404.943 Personen in der Arbeitslosigkeit. Das ist zwar mehr als Ende Dezember, aber weniger als im Jänner in den Vorjahren, auch vor der Pandemie. Zugleich hat sich die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen auf knapp 110.000 im Jahresabstand verdoppelt, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag. Laut Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes gibt es sogar 250.000 offene Stellen, davon 60.000 in Oberösterreich - ein Rekordwert.

Olympia in Peking ohne Skisprung-Goldhoffnung Kramer

Peking/Zhangjiakou - Durch einen weiteren positiven Corona-Test verliert Skisprung-Goldhoffnung Sara Marita Kramer endgültig das Rennen gegen die Zeit. Die Überfliegerin im Frauen-Weltcup wird die Olympischen Winterspiele wegen ihrer Corona-Infektion definitiv verpassen. Das gab das Österreichische Olympische Komitee am Dienstag bekannt. Die beiden Wettkämpfe mit Frauenbeteiligung finden bereits am 5. (Einzel) beziehungsweise 7. Februar (Mixed-Bewerb) statt.

Wilderei offenbar Motiv für Tötung von deutschen Polizisten

Kaiserslautern - Die beiden Tatverdächtigen im Fall der getöteten Polizisten in Deutschland sollen als Wilderer in die Polizeikontrolle geraten sein. In dem Laderaum ihres Kastenwagens hätten sich zahlreiche getötete Wildtiere befunden haben, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen am Dienstag bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern. Diese Tat hätten sie verdecken wollen. Die Ermittler gingen davon aus, dass jeder der beiden festgenommenen Tatverdächtigen Schüsse abgefeuert hat.

Wien will mit EU-Partnern grünes Label für Gas verhindern

EU-weit/Brüssel - Kurz vor der endgültigen Entscheidung der EU-Kommission über die Klassifizierung nachhaltiger Energieformen pochen vier EU-Länder noch auf Änderungen. Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande argumentierten am Dienstag in einem gemeinsamen Brief an die Brüsseler Behörde, Erdgas dürfe nicht als "grün" eingestuft werden. Dafür gebe es keine wissenschaftliche Begründung. Die Kommission sollte ihre Vorschläge von Ende 2021 noch einmal überdenken.

Putin stellt sich bei Orban-Besuch Fragen zur Ukraine-Krise

Kiew/Moskau/Washington - Inmitten der Spannungen zwischen den USA und Russland im Ukraine-Konflikt will sich Präsident Wladimir Putin am Dienstag Fragen von Journalisten stellen. Nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban sei eine Pressekonferenz geplant, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er nicht. Orban ist der erste Ministerpräsident eines EU- und NATO-Mitglieds, der mit Putin in der aktuellen Krise persönlich zusammentrifft.

