Festnahmen bei Protestcamp-Räumung zur Wiener Stadtstraße

Wien - Am Dienstag ist die schon länger im Raum gestandene Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt vollzogen worden. Die Polizei rückte in der Früh an, der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Eine Herausforderung war die Bergung von zwei Männern, die sich in der im Camp errichteten Pyramide über ein mit Zement in der Erde fixiertes Eisenrohr angekettet hatten. Sie wurden beide befreit. Es gab zwölf Festnahmen.

Putin stellt sich bei Orban-Besuch Fragen zur Ukraine-Krise

Kiew/Moskau/Washington - Inmitten der Spannungen zwischen den USA und Russland im Ukraine-Konflikt will sich Präsident Wladimir Putin am Dienstag Fragen von Journalisten stellen. Nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban sei eine Pressekonferenz geplant, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er nicht. Orban bezeichnete seinen Besuch auch als "Friedensmission" im Namen der Europäischen Union. Westliche Vertreter stellten sich indes hinter Kiew.

Grazer (60) tötete Bruder und Mutter und verübte Suizid

Graz - Ein Mann (60) hat Dienstagfrüh in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard seinen Bruder (58), die Mutter (81) und sich selbst getötet. Das Motiv müsse erst ermittelt werden, was noch dauern könnte, wie ein Polizist sagte. Die Tötungen waren mit einem Revolver verübt worden, den der Mann legal besaß. In der Wohnung waren auch mehrere Langwaffen aufbewahrt. Der Mann hatte gegen 7.15 Uhr den Polizeinotruf verständigt und sein Vorhaben angekündigt.

Oberösterreichische SPÖ-Parteispitze vor Ablöse

Linz - Ein Wechsel an der Spitze der oö. SPÖ steht unmittelbar bevor: Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer müssen gehen, den Parteivorsitz soll Klubobmann Michael Linder übernehmen, der schon Bereitschaft zeigte. Bereits für Dienstagabend wurde in der Causa eine Präsidiumssitzung einberufen, zu der auch Gerstorfer, die am Dienstagnachmittag auf dem Rückweg aus dem Ausland war, erwartet wird.

Massenmörder Breivik scheitert mit Antrag auf Haftentlassung

Oslo - Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik kommt nicht auf freien Fuß. Sein Antrag auf Haftentlassung wurde einstimmig abgewiesen, teilte das Bezirksgericht Telemark am Dienstag mit. Der heute 42-Jährige hatte am 22. Juli 2011 eine Autobombe im Osloer Regierungsviertel gezündet und dabei acht Menschen getötet. Danach richtete er auf der Insel Ut�ya ein Massaker mit 69 Toten in einem Sommerlager der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei an.

Wilderei offenbar Motiv für Tötung von deutschen Polizisten

Kaiserslautern - Im Fall der beiden erschossenen Polizisten in der Pfalz gehen die Ermittler davon aus, dass die mutmaßlichen Täter Wilderei verdecken wollten. Gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Verdächtigen erging Haftbefehl wegen Mordes, sie sind in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitteilten.

Wien berät am Donnerstag über weiteres Corona-Vorgehen

Wien - In Wien wird am kommenden Donnerstag über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen beraten. Das hat ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Dienstag mitgeteilt. Möglich ist nun, dass Verschärfungen auf Wiener Ebene ins Haus stehen. Ludwig hat bereits seinen Unmut über die jüngst präsentierten Lockerungen geäußert.

