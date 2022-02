Westen ignoriert laut Putin russische Interessen

Kiew/Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, Russlands Sicherheitsinteressen zu ignorieren. Der russische Präsident beklagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban im Kreml, dass der Westen keine Rücksicht nehme auf das Prinzip der "Unteilbarkeit der Sicherheit" in Europa. Putin mahnte erneut, dass ein Land seine eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Interessen eines anderen Landes durchsetzen könne.

Blinken ruft Moskau in Ukraine-Krise zu Truppenabzug auf

Kiew/Moskau/Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat Russland in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow zu einem sofortigen Abzug der an den Grenzen zur Ukraine aufmarschierten Truppen aufgefordert. Blinken habe auf eine "sofortige russische Deeskalation und den Rückzug von Soldaten und Ausrüstung von den Grenzen zur Ukraine" gepocht, hieß es. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich vor einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban in Moskau gelassen.

Festnahmen bei Protestcamp-Räumung zur Wiener Stadtstraße

Wien - Am Dienstag ist die schon länger im Raum gestandene Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt vollzogen worden. Die Polizei rückte in der Früh an, der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Eine Herausforderung war die Bergung von zwei Männern, die sich in der im Camp errichteten Pyramide über ein mit Zement in der Erde fixiertes Eisenrohr angekettet hatten. Sie wurden beide befreit. Es gab zwölf Festnahmen.

Oberösterreichische SPÖ-Parteispitze vor Ablöse

Linz - Ein Wechsel an der Spitze der oö. SPÖ steht unmittelbar bevor: Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer müssen gehen, den Parteivorsitz soll Klubobmann Michael Linder übernehmen, der schon Bereitschaft zeigte. Bereits für Dienstagabend wurde in der Causa eine Präsidiumssitzung einberufen, zu der auch Gerstorfer, die am Dienstagnachmittag auf dem Rückweg aus dem Ausland war, erwartet wird.

Offenbar neuerlicher Militärputsch in Guinea-Bissau

Conakry - Im westafrikanischen Guinea-Bissau hat es der regionalen Staatengemeinschaft ECOWAS zufolge einen Putschversuch gegeben. Rund um den Regierungspalast werde geschossen, teilte die ECOWAS am Dienstag mit. Aus Sicherheitskreisen verlautete, es könnte Tote gegeben haben.

Wien will mit EU-Partnern grünes Label für Gas verhindern

EU-weit/Brüssel - Kurz vor der endgültigen Entscheidung der EU-Kommission über die Klassifizierung nachhaltiger Energieformen pochen vier EU-Länder noch auf Änderungen. Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande argumentierten am Dienstag in einem gemeinsamen Brief an die Brüsseler Behörde, Erdgas dürfe nicht als "grün" eingestuft werden. Dafür gebe es keine wissenschaftliche Begründung. Die Kommission sollte ihre Vorschläge von Ende 2021 noch einmal überdenken.

Massenmörder Breivik scheitert mit Antrag auf Haftentlassung

Oslo - Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik kommt nicht auf freien Fuß. Sein Antrag auf Haftentlassung wurde einstimmig abgewiesen, teilte das Bezirksgericht Telemark am Dienstag mit. Der heute 42-Jährige hatte am 22. Juli 2011 eine Autobombe im Osloer Regierungsviertel gezündet und dabei acht Menschen getötet. Danach richtete er auf der Insel Ut�ya ein Massaker mit 69 Toten in einem Sommerlager der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei an.

Mehrheit der Österreicher achtet im Alltag auf Klimaschutz

Wien - Drei Viertel der Menschen in Österreich nehmen laut einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) in ihrem Alltag Rücksicht auf das Klima. "Insgesamt achten die Menschen in Österreich bei Mobilität und Konsum immer mehr auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz", erklärte der EIB-Vizepräsident Thomas Östros am Dienstag laut Aussendung. Das Interesse am Kauf eines Autos mit umweltfreundlicherem Antrieb stieß im europäischen Vergleich jedoch auf weniger Interesse.

Wiener Börse am Nachmittag fester, ATX gut 1 % im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag fest gezeigt. Der ATX hielt knapp vor 15 Uhr mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 3.885,99 Punkten. Auch andere Börsen legten zu. Im Rampenlicht stand weiter der Immobiliensektor, wo die CPI Property Group den Übernahmekampf um die Immofinanz so gut wie für sich entschieden hat. Immofinanz-Aktien notierten am Nachmittag mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 23,14 Euro und lagen damit leicht über der Höhe des erhöhten Angebots.

