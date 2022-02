Oberösterreichische SPÖ-Parteispitze vor Ablöse

Linz - Ein Wechsel an der Spitze der oberösterreichischen SPÖ steht unmittelbar bevor: Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer müssen gehen, den Parteivorsitz soll Klubobmann Michael Lindner übernehmen. Bereits Dienstagabend tagte das Präsidium, doch gab es auch nach dessen Ende gegen 22 Uhr 30 keine weiteren Informationen.

Festnahmen bei Protestcamp-Räumung zur Wiener Stadtstraße

Wien - Am Dienstag ist die schon länger im Raum gestandene Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt vollzogen worden. Im Zuge des stundenlangen Einsatzes wurden insgesamt 48 Personen vorläufig festgenommen. Parallel zur Räumung wurden auch erste Bäume entlang der Stadtstraßen-Trasse gefällt. Am Abend verlegten die Aktivistinnen und Aktivisten ihren Protest indes vor die SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße.

Putin warnt vor Kriegsgefahr mit dem Westen

Kiew/Moskau - Trotz einer Politik der "offenen Türen" der NATO besteht der russische Präsident Wladimir Putin darauf, dass das Militärbündnis auf eine Aufnahme der Ukraine verzichtet. Putin sagte am Dienstag im Kreml, die NATO könne nach ihren Statuten weitere Mitglieder aufnehmen. "Sie kann, aber sie ist nicht verpflichtet." Zugleich warnte er vor einer Kriegsgefahr in Europa, sollte die Ukraine Mitglied des Nordatlantikpakts werden. Vertreter des Westens stellten sich indes hinter Kiew.

EU-Kommission beschließt grünes Label für Atomkraft

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission will am Mittwoch über die Einstufung von Atomkraft und Gas als nachhaltige Brückentechnologien für Finanzinvestitionen entscheiden. Nach Angaben von EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness ist die Entscheidung für das grüne Label sicher. Die EU-Kommission werde nur noch kleine Änderungen an dem Text vornehmen. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will gegen den Beschluss der EU-Behörde klagen.

Außenminister Schallenberg in Armenien

Jerewan (Eriwan)/Wien/Stepanakert - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) besucht am Mittwoch und Donnerstag die Ex-Sowjetrepublik Armenien. Er trifft in der Hauptstadt Jerewan seinen Amtskollegen Ararat Mirsojan und wird auch von Regierungschef Nikol Paschinjan empfangen. Weiters eröffnet Schallenberg ein Wirtschaftsforum sowie ein schon seit dem Vorjahr aktives Kooperationsbüro der Austrian Development Agency (ADA), die die österreichische Entwicklungszusammenarbeit abwickelt.

Möglicher Putsch in Guinea-Bissau

Conakry/Addis Abeba - Im westafrikanischen Staat Guinea-Bissau ist die Lage nach einem möglichen Umsturzversuch laut Präsident Umaro Sissoco Embalo unter Kontrolle. Nach seinen Angaben gab es am Dienstagabend einen fünfstündigen Schusswechsel. "Die Situation ist unter Kontrolle", bestätigte er in der Nacht zu Mittwoch. Die Hintergründe des möglichen Putschversuchs blieben jedoch vorerst unklar.

Schüsse an US-Hochschule - zwei Campus-Polizisten tot

Richmond (Virginia) - Zwei Campus-Polizisten sind an einer Hochschule im US-Bundesstaat Virginia nach Schüssen ums Leben gekommen. Ein Verdächtiger wurde nach dem Vorfall am Dienstag (Ortszeit) festgenommen, wie Hochschule und Polizei mitteilten. Die Tat hatte sich zu Mittag auf dem Campus des Bridgewater College ereignet. Der mutmaßliche Schütze sei zunächst geflohen und dann kurze Zeit später gefasst worden. Die Hintergründe der Tat waren noch offen.

Nordkoreanische Raketentests beschäftigen UN-Sicherheitsrat

New York - Nach den nordkoreanischen Raketentests wird sich der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag erneut mit dem abgeschotteten Land beschäftigen. Die USA fragten das Treffen hinter verschlossenen Türen an, wie Diplomaten in New York mitteilten. Nordkorea hat am Montag den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US-Pazifikinsel Guam treffen könnte.

