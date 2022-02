Nehammer will keine Sideletter bei künftigen Koalitionen

Wien - Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), sollen klandestine Nebenabsprachen zu Koalitionsvereinbarungen der Vergangenheit angehören. "Es wird keine geheimen Sideletter mehr geben", sagte er der "Kronen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Gelten soll dies für alle künftigen Regierungskoalitionen mit ÖVP-Beteiligung, egal wer der Partner ist.

Johnson will im Ukraine-Konflikt mit Putin reden

Kiew/Moskau - Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Entspannung der Lage weiter. Der britische Premier Boris Johnson will am Mittwoch mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Das Gespräch war zunächst für Montag angesetzt, kam aber aufgrund der innenpolitischen Probleme Johnsons zunächst nicht zustande. Der niederländische Premier Mark Rutte hat derweil einen Besuch beim ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geplant.

SPÖ-Präsidium will einstimmig in OÖ "Signal des Wechsels"

Linz - In der SPÖ OÖ brauche es "ein Signal des Wechsel", darauf verständigte sich das Parteipräsidium einstimmig in der Sondersitzung am späten Dienstagabend. Auch wenn der Dritte Landtagspräsident Peter Binder es nicht aussprach, ist damit die Ablöse von Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer entschieden worden. Klubobmann Michael Lindner soll die Führung übernehmen. Gerstorfer will sich Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz äußern.

Prozess gegen NÖ FPÖ-Landesrat Waldhäusl und Beamtin beginnt

St. Pölten - Der Prozess um Amtsmissbrauch gegen den niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Landesbeamtin beginnt am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten. Die Vorwürfe stehen in Verbindung mit der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen im mit Stacheldraht umzäunten Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018. Der Freiheitliche will "darlegen, dass alles rechtens abgelaufen ist". Vor Prozessbeginn findet die Kundgebung "Waldhäusl entlassen" statt.

Standesvertreter wollen Reform bei Postenvergabe in Justiz

Wien - Bei der Postenbesetzung in der Justiz bestehe offensichtlich ein "guter Grund für eine Reform", stellt Sabine Matjeka, die Präsidentin der Richtervereinigung, angesichts der türkis-grünen Sideletter-Vereinbarung und des Chats der OGH-Vizepräsidentin Eva Marek fest. Richtervereinigung und Justiz-Gewerkschaft fordern in einem Offenen Brief an die Regierung deshalb, dass alle Ernennungen nur mehr auf Basis verbindlicher Vorschläge richterlicher Gremien erfolgen.

Außenminister Schallenberg in Armenien

Jerewan (Eriwan)/Wien/Stepanakert - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) besucht am Mittwoch und Donnerstag die Ex-Sowjetrepublik Armenien. Er trifft in der Hauptstadt Jerewan seinen Amtskollegen Ararat Mirsojan und wird auch von Regierungschef Nikol Paschinjan empfangen. Weiters eröffnet Schallenberg ein Wirtschaftsforum sowie ein schon seit dem Vorjahr aktives Kooperationsbüro der Austrian Development Agency (ADA), die die österreichische Entwicklungszusammenarbeit abwickelt.

24 Tote bei Überschwemmungen in Ecuadors Hauptstadt Quito

Quito - Bei den schwersten Überschwemmungen seit zwei Jahrzehnten sind in Ecuadors Hauptstadt Quito mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Menschen würden noch vermisst, 48 seien verletzt, teilten die Behörden am Dienstagabend mit. Nach Angaben von Bürgermeister Santiago Guarderas fielen allein am Montag 75 Liter Regen pro Quadratmeter. Eine mächtige Flutwelle traf unter anderem einen Sportplatz mitten während eines Volleyball-Trainings.

Strom- und Gasrechnung seit Jahresbeginn teils höher

Wien - Die Strom- und Gasrechnung fällt heuer für einige Haushalte deutlich höher aus, bei manchen Landesenergieversorgern ist sie mit Jahresbeginn für bestehende Kunden aber niedriger als vor einem Jahr. Dies geht aus Daten der E-Control hervor. Erhöhungen bei weiteren Anbietern seien nicht ausgeschlossen. Der Wegfall der Förderbeiträge für Ökostrom dämpft die Gesamtrechnung. Zudem hat die Regierung einen Energiekostenausgleich für die meisten Haushalte angekündigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red