Teuerung steigt zu Jahresbeginn auf höchsten Wert seit 1984

Wien - Die Teuerung zieht in Österreich weiter kräftig an. Im Jänner dürfte die Inflationsrate 5,1 Prozent betragen haben, das wäre der höchste Wert seit November 1984, wie aus Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Im Dezember lag die Inflation noch bei 4,3 Prozent.

Nehammer will keine Sideletter bei künftigen Koalitionen

Wien - Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), sollen klandestine Nebenabsprachen zu Koalitionsvereinbarungen der Vergangenheit angehören. "Es wird keine geheimen Sideletter mehr geben", sagte er der "Kronen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Gelten soll dies für alle künftigen Regierungskoalitionen mit ÖVP-Beteiligung, egal wer der Partner ist.

Johnson will im Ukraine-Konflikt mit Putin reden

Kiew/Moskau - Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Entspannung der Lage weiter. Der britische Premier Boris Johnson will am Mittwoch mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Das Gespräch war zunächst für Montag angesetzt, kam aber aufgrund der innenpolitischen Probleme Johnsons zunächst nicht zustande. Der niederländische Premier Mark Rutte hat derweil einen Besuch beim ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geplant.

US-Zulassungsprozess von BioNTech für Kleinkinder gestartet

Washington/Frankfurt - In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA das Zulassungsverfahren für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer zum Einsatz bei Babys und Kleinkindern eingeläutet. Die beiden Pharmaunternehmen teilten am späten Dienstagabend mit, den rollierenden Einreichungsprozess von Daten zur Anwendung des Vakzins bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis unter fünf Jahren auf Anfrage der Behörde gestartet zu haben. Er dürfte bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

Prozess gegen NÖ FPÖ-Landesrat Waldhäusl und Beamtin beginnt

St. Pölten - Der Prozess um Amtsmissbrauch gegen den niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Landesbeamtin beginnt am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten. Die Vorwürfe stehen in Verbindung mit der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen im mit Stacheldraht umzäunten Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018. Der Freiheitliche will "darlegen, dass alles rechtens abgelaufen ist". Vor Prozessbeginn fand die Kundgebung "Waldhäusl entlassen" statt.

EU-Kommission beschließt grünes Label für Atomkraft

EU-weit/Brüssel/Wien - Die EU-Kommission will am heutigen Mittwoch über die Einstufung von Atomkraft und Gas als nachhaltige Brückentechnologien für Finanzinvestitionen entscheiden. Nach Angaben von EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness ist die Entscheidung für das grüne Label sicher. Die EU-Kommission werde nur noch kleine Änderungen an dem Text vornehmen. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will gegen den Beschluss der EU-Behörde klagen.

SPÖ-Präsidium will einstimmig in OÖ "Signal des Wechsels"

Linz - In der SPÖ OÖ brauche es "ein Signal des Wechsel", darauf verständigte sich das Parteipräsidium einstimmig in der Sondersitzung am späten Dienstagabend. Auch wenn der Dritte Landtagspräsident Peter Binder es nicht aussprach, ist damit die Ablöse von Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer entschieden worden. Klubobmann Michael Lindner soll die Führung übernehmen. Gerstorfer will sich Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz äußern.

Mehrere Verschüttete bei Lawinenabgängen in Vorarlberg

Bregenz - Bei drei kurz aufeinanderfolgenden Lawinenabgängen im Skigebiet Warth-Schröcken (Bezirk Bregenz) sind am Dienstag mehrere Wintersportler ganz oder teilweise verschüttet worden. Zwei von ihnen mussten unterkühlt in Krankenhäuser gebracht werden. Die Lawinengefahr in Vorarlberg lag am Mittwoch weiter bei Stufe vier auf der fünfteiligen Skala und blieb damit hoch. Spontane und auch sehr große Lawinen sind möglich, hieß es im täglichen Bericht der Landeswarnzentrale.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red