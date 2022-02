Fast 40.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich hat es innerhalb von 24 Stunden fast 40.000 Neuinfektionen gegeben. Die 39.410 Fälle sind offiziell kein Rekord, jedoch der höchste Mittwochwert seit Ausbruch der Pandemie. Vor einer Woche waren es noch 34.011 Neuansteckungen. Den absoluten Höchststand gab es am 27. Jänner mit 43.053 Neuinfektionen, da kam es allerdings in Wien zu über 6.000 Nachmeldungen. Die Anteil der Menschen mit gültigem Impfzertifikat fiel von 72,6 Prozent auf 68,6 Prozent.

Keine Maske mehr in der Volksschule ab Mitte Februar

Wien - Trotz anhaltend hoher Infektionszahlen lockert die Regierung weiter. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) verkündete am Mittwoch nach dem Ministerrat, dass schon ab 14. Februar die Maskenpflicht am Sitzplatz in Volksschulen fällt. Schon eine Woche davor muss keine Maske mehr im Turnunterricht angelegt werden. Allerdings empfiehlt Polaschek, Sport möglichst im Freien und mit Abstand durchzuführen.

Klubobmann Lindner ab Montag geschäftsführender SPÖ OÖ-Chef

Linz - Klubobmann Michael Lindner wird geschäftsführend ab Montag den Vorsitz in der SPÖ Oberösterreich von Birgit Gerstorfer übernehmen. Das wurde Dienstagabend einstimmig im Präsidium beschlossen. Gerstorfer bleibt voraussichtlich noch bis zum Parteitag im September Landesrätin. Es wird auch einen Wechsel in der Landesgeschäftsführung geben. Bis zum 28. Februar will Linder einen Nachfolger für Georg Brockmeyer präsentieren, sagte er in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Nehammer will keine Sideletter bei künftigen Koalitionen

Wien - Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), sollen Nebenabsprachen zu Koalitionsvereinbarungen der Vergangenheit angehören. "Es wird keine geheimen Sideletter mehr geben", sagte er der "Kronen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Den Grünen ist das zu wenig. Vizekanzler Werner Kogler drängt in einer Aussendung auf den Beschluss von Informationsfreiheitsgesetz und Anti-Korruptionspaket.

Teuerung steigt zu Jahresbeginn auf höchsten Wert seit 1984

Wien - Die Teuerung zieht in Österreich weiter kräftig an. Im Jänner dürfte die Inflationsrate 5,1 Prozent betragen haben, das wäre der höchste Wert seit November 1984, wie aus Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Im Dezember lag die Inflation noch bei 4,3 Prozent.

Prozessstart gegen NÖ FPÖ-Landesrat Waldhäusl und Ex-Beamtin

St. Pölten - Unter großem Medieninteresse hat am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten der Prozess gegen den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und eine frühere Landesbeamtin begonnen. Die Anklage lastet ihnen rund um die Verlegung von minderjährigen Flüchtlingen in das mit Stacheldraht umzäunte Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018 Amtsmissbrauch an. Die beiden bekannten sich nicht schuldig. Vor Prozessstart fand eine Demo gegen Waldhäusl statt.

EU-Kommission beschließt grünes Label für Atomkraft

EU-weit/Brüssel/Wien - Die EU-Kommission will am heutigen Mittwoch über die Einstufung von Atomkraft und Gas als nachhaltige Brückentechnologien für Finanzinvestitionen entscheiden. Nach Angaben von EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness ist die Entscheidung für das grüne Label sicher. Die EU-Kommission werde nur noch kleine Änderungen an dem Text vornehmen. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will gegen den Beschluss der EU-Behörde klagen.

Präsident: Tote bei Putschversuch in Guinea-Bissau

Bissau - Bei einem Putschversuch im westafrikanischen Guinea-Bissau sind nach Angaben des Präsidenten mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Genaue Zahlen nannte Umaro Sissoco Embalo nach Angaben der portugiesischen Zeitung "Publico" in der Nacht auf Mittwoch nicht. Die lokale Radiostation Bantaba berichtete von sechs Toten. Sicherheitskräfte hätten den Angriff nach einem fünfstündigen Schusswechsel am Dienstabend stoppen können, hieß es.

