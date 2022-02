EU-Kommission beschloss grünes Label für Atomkraft

EU-weit/Brüssel/Wien - Trotz massiver Kritik will die EU-Kommission Investitionen in Gas-und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Um die sogenannte Taxonomie zu stoppen, sind die Hürden für die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament hoch. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte einen Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) an.

USA verlegen tausende Soldaten nach Osteuropa

Kiew/Moskau - Während die Reise-Diplomatie in der Russland-Ukraine-Krise am Mittwoch fortgesetzt wurde, planen die USA die Verlegung von zusätzlichen Truppen nach Europa. US-Präsident Joe Biden will rund 2.000 Soldaten aus den USA nach Deutschland und Polen schicken. Aus Deutschland würden wiederum 1.000 US-Soldaten nach Rumänien verlegt, kündigte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch in Washington an.

Boris Johnson bei weiteren Partys in Downing Street dabei

London - Auch nach der Vorstellung des lange erwarteten "Partygate"-Reports reißen die Berichte über Boris Johnsons Teilnahme an weiteren Lockdown-Partys in der Downing Street nicht ab. Der "Guardian" berichtete am Mittwoch über eine Abschiedsfeier im Jänner 2021, die von der Polizei geprüft wird und bei der Johnson auch dabei gewesen sein soll.

Vorläufiger Höhepunkt bei Corona-Fallzahlen wohl erreicht

Wien - Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass in der laufenden Woche der vorläufige Höhepunkt in der Omikron-Welle erreicht wird. Die täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus dürften sich den Berechnungen zufolge bis zum Wochenende bei rund 33.000 einpendeln und bis Mitte kommender Woche auf diesem Niveau bleiben. Als Punktschätzer wird von den Experten für den 9. Februar ein Wert von 32.875 mit einer Schwankungsbreite zwischen 26.350 und 43.379 angenommen.

Mehr als ein Drittel der Hotels bleibt bei 2G - Umfrage

Wien - Trotz geplanter Lockerungen Mitte Februar wollen mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Hotels in Österreich die 2G-Regel beibehalten, ergab eine Blitzumfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) unter 384 Hotels. "Die allermeisten Gäste fordern 2G, internationale können überhaupt nur damit einreisen. Und Protokoll zu führen, wie lange welcher Test bei welchem Gast gilt, ist in größeren Hotels kaum administrierbar", sagte ÖHV-Präsident Walter Veit am Mittwoch.

Mehrere Länder lockern Corona-Beschränkungen

Prag - Mehrere Länder haben mit der Lockerung von Corona-Beschränkungen begonnen. In Frankreich wurden am Mittwoch angesichts rückläufiger Infektionszahlen Kapazitätsbeschränkungen für Sport- und Kultureinrichtungen aufgehoben, außerdem auch Maskenregelungen im Freien. Die Schweiz will trotz deutlich höherer Infektionszahlen bald sämtliche Schutzmaßnahmen aufheben. Auch Finnland und Israel fahren die Beschränkungen zurück. In Deutschland und Italien nimmt die Debatte Fahrt auf.

Erste Festnahme um Impfpass-Betrügereien in Wien

Wien - Die mutmaßlichen Impfpass-Betrügereien im Austria Center Vienna (ACV) ziehen immer weitere Kreise. Ein 21-Jähriger wurde fest- und in der Vorwoche in U-Haft genommen, bestätigte sein Verteidiger Philipp Wolm am Mittwoch der APA einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Der wegen Betrugs Vorbestrafte soll mit einer Komplizin, die sich auf freiem Fuß befindet, und noch unbekannten Mittätern seit November in großem Stil gefälschte Impfnachweise hergestellt und verkauft haben.

Aktivisten gegen Stadtstraße planen weitere Proteste

Wien - Die Gegner der geplanten Wiener Stadtstraße wollen trotz Räumung des Protestcamps in der Donaustadt nicht aufgeben. "Dieser Protest wird nicht beendet sein, weil die Pyramide abgerissen wurde", sagte Lucia Steinwender, Sprecherin von "LobauBleibt" und "System Change not Climate Change", im APA-Gespräch am Mittwoch: "Wir werden den Protest in die Stadt hineintragen." Wie, wollte sie vorerst nicht verraten. Am ehemals besetzten Areal wurden die Arbeiten unterdessen aufgenommen.

