Corona-Ampel eine weitere Woche dunkelrot

Wien - Das Ende der Omikron-Welle ist nicht in Sicht. Das zeigt auch die Corona-Ampel, die diese Woche tiefrot bleibt. Wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervorgeht, hat sich die für die Farbgebung maßgebliche Risikozahl in allen Bundesländern ein weiteres Mal verschlechtert. Allerdings flacht sich der Anstieg in Salzburg, Tirol und Wien, wo sich Omikron besonders früh ausgebreitet hat, ab.

Corona-Beratungen im Wiener Rathaus

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich am heutigen Donnerstag wieder mit seinem Beratergremium - mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bereichen wie Medizin oder Prognostik - besprechen. Das Treffen beginnt um 11.00 Uhr. Anschließend dürfte es, wie in diesen Fällen meist üblich, eine Pressekonferenz geben. Ob Ludwig wieder eigene, strengere Regeln für Wien verordnen wird, ist noch offen. Kritik am jüngsten Vorgehen des Bundes hat er bereits geäußert.

Impfpflicht beschäftigt Bundesrat

Wien - Die Impfpflicht nimmt am Donnerstag die letzte parlamentarische Hürde. Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, NEOS und jedenfalls Teilen der SPÖ wird der Bundesrat der entsprechenden Vorlage des Nationalrats seinen Segen geben. Damit fehlen dann nur noch Unterschrift des Bundespräsidenten und Kundmachung, bis die Corona-Impfung in Österreich ab 18 verpflichtend ist.

EU-Behörde: 500 Milliarden Euro Schäden durch Wetterextreme

Kopenhagen - Stürme, Überschwemmungen und weitere wetter- und klimabedingte Extremereignisse haben in Europa in vier Jahrzehnten wirtschaftliche Schäden von etwa einer halben Billion Euro angerichtet. Zwischen 1980 und 2020 beliefen sich die Gesamtschäden in den 27 EU-Ländern sowie der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Türkei auf 450 bis 520 Milliarden Euro (in Preisen des Jahres 2020 gerechnet), wie die EU-Umweltagentur EEA am Donnerstag in einer neuen Analyse mitteilte.

Nutzer-Wachstum bei Facebook stockt - Aktie im Sturzflug

Menlo Park - Facebook hat im vergangenen Quartal erstmals kaum neue Nutzer dazugewonnen. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank sogar binnen drei Monaten um rund eine Million. Bei monatlicher Aktivität gab es ein für Facebook-Verhältnisse mageres Plus von zwei Millionen. Zusammen mit der Enttäuschung über die Umsatzprognose für das laufende Quartal trieben die Zahlen Anleger in die Flucht: Die Aktie des Dachkonzerns Meta verlor im nachbörslichen Handel am Mittwoch fast 23 Prozent.

EU-Innenminister beraten über Migration und Grenzschutz

Lille - Die Innenminister der EU-Staaten beraten am Donnerstag (9.30 Uhr) über Lösungen für die festgefahrene Asyl- und Migrationspolitik. Zu dem Treffen im nordfranzösischen Lille wird auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erwartet. Die EU-Staaten streiten seit Jahren über den richtigen Weg bei der Asyl- und Migrationspolitik. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie Schutzsuchende in der EU verteilt werden.

Mattarella wird zum zweiten Mal Italiens Präsident

Rom - Italiens am Samstag wiedergewählter Präsident Sergio Mattarella wird am Donnerstagnachmittag vereidigt. Der 80-Jährige übernimmt erneut das Amt, nachdem in sieben Wahlgängen nicht die notwendige Mehrheit für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden konnte.

Weiter Bemühungen um friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt

Kiew/Moskau/Paris - Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt gehen die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung weiter. Am Donnerstag will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj nach Kiew fliegen. Neben den Handelsbeziehungen soll es nach türkischen Angaben auch um die Krise der Ukraine mit Russland gehen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit Gesprächen weiter in dem Konflikt vermitteln.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red