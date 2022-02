Wien behält 2G-Regel in der Gastro bei

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt seinen strengeren Coronakurs in der Bundeshauptstadt fort. Wien werde die 2G-Regel in der Gastronomie beibehalten, da das Maskentragen dort nicht so gut möglich sei wie in anderen Bereichen, kündigte Ludwig am Donnerstag an. In den anderen Punkten folgt Wien der Bundesregierung. Ab dem kommenden Samstag (5. Februar) wird die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben, im Handel fällt die 2G-Pflicht.

Corona-Ampel eine weitere Woche dunkelrot

Wien - Das Ende der Omikron-Welle ist nicht in Sicht. Das zeigt auch die Corona-Ampel, die diese Woche tiefrot bleibt. Die Entscheidung fiel für alle Bundesländer einstimmig. Wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervorgeht, hat sich die für die Farbgebung maßgebliche Risikozahl in allen Bundesländern ein weiteres Mal verschlechtert. Allerdings flacht sich der Anstieg in Salzburg, Tirol und Wien, wo sich Omikron besonders früh ausgebreitet hat, ab.

IS-Anführer bei US-Einsatz in Syrien getötet

Damaskus/Washington - Bei einem Einsatz des US-Militärs im Nordwesten Syriens ist nach Angaben des Weißen Hauses der Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ums Leben gekommen. US-Präsident Joe Biden erklärte am Donnerstag, er selbst habe den Einsatz von Donnerstagnacht gegen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi angeordnet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei der Luftlandeoperation auch 13 Zivilisten getötet, darunter vier Kinder.

Österreich orderte seit Pandemiebeginn 57 Mio. Impfdosen

Wien - Österreich hat seit Pandemiebeginn bis Anfang Dezember 2021 insgesamt 57 Millionen Corona-Impfstoffdosen geordert. Geliefert wurden davon in diesem Zeitraum 23,9 Millionen Dosen von Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca sowie Johnson&Johnson, die vier Unternehmen haben dafür bis Ende Oktober vergangenen Jahres der Republik 246 Millionen Euro in Rechnung gestellt, geht aus einer Anfragebeantwortung durch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hervor.

US-Truppenentsendung heizt Konflikt mit Russland an

Kiew/Moskau/Paris - Die von den USA angekündigte Verlegung von bis zu 3.000 Soldaten nach Europa heizt aus Sicht der russischen Führung den Ukraine-Konflikt weiter an. Der Kreml warf der US-Regierung am Donnerstag vor, die Lage eskalieren zu lassen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew brachte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Gespräch. Er forderte eine friedliche Lösung des Konflikts.

Russland schließt Büro der Deutschen Welle in Moskau

Berlin/Moskau/Wien - Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und Russland stehen vor einer neuen Belastungsprobe. Nach dem Verbot des russischen Senders RT DE in Deutschland entzog die Regierung in Moskau am Donnerstag der Deutschen Welle die Sendelizenz. Die Deutsche Welle müsse ihr Büro in Moskau schließen, der Sender dürfe in Russland nicht mehr ausgestrahlt werden, teilte das Außenministerium mit. RT plant laut einem Medienbericht eine Expansion nach Österreich.

Sergio Mattarella als italienischer Präsident vereidigt

Rom - Sergio Mattarella hat am Donnerstag seinen Amtseid als neuer italienischer Staatspräsident abgelegt. Auf einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Abgeordnetenhaus schwor der 80-Jährige, sein Amt zum Wohl der Republik und mit Respekt für die Verfassung auszuüben. Mattarella ist der zwölfte Präsident Italiens, aber erst der zweite nach Giorgio Napolitano, der für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde.

Johnson will trotz "Partygate" zur Wiederwahl antreten

London - Der britische Premierminister Boris Johnson gibt sich trotz seiner Verstrickung in den "Partygate"-Skandal kämpferisch. Er strebe eine Wiederwahl bei der für 2024 geplanten Parlamentswahl an, sagte Johnson der Zeitung "The Sun" (Donnerstag). Der Premier sagte, er sei "sicher nicht" erledigt. Unterdessen hat eine enge Beraterin des Premiers ihren Rücktritt angekündigt. Sie reagierte auf eine verbale Attacke Johnsons auf Oppositionschef Keir Starmer.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag Verluste hinnehmen müssen. Der ATX gab um 0,58 Prozent auf 3.917 Einheiten ab. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts. Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen OMV und AT&S, sowie die Aktie der Addiko Bank mit einem Kurseinbruch in den Fokus. Die AT&S-Aktie reagierte mit einem satten Plus von 6,8 Prozent. Die OMV-Titel fielen hingegen um 2,5 Prozent. Addiko Bank sanken 10,6 Prozent.

