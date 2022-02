Olympische Winterspiele in Peking werden eröffnet

Peking - Die XXIV. Olympischen Winterspiele werden am Freitag um 13.00 Uhr MEZ in Peking mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Snowboarderin Julia Dujmovits und Bobpilot Benjamin Maier führen die österreichische Delegation als Fahnenträger ins Nationalstadion. Bis 20. Februar stehen in China unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen 109 Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Impfpflicht-Gesetz nun auch im Bundesrat beschlossen

Wien - Die allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren hat Donnerstagabend die letzte parlamentarische Hürde genommen. Die entsprechende Vorlage des Nationalrats wurde im Bundesrat mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, NEOS und dem Großteil der SPÖ abgesegnet. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, sind nun noch die Unterschrift des Bundespräsidenten und die Kundmachung erforderlich, dies wird in den nächsten Tagen erwartet.

Corona-Ampel eine weitere Woche dunkelrot

Wien - Das Ende der Omikron-Welle ist nicht in Sicht. Das zeigt auch die Corona-Ampel, die diese Woche tiefrot bleibt. Die Entscheidung fiel für alle Bundesländer einstimmig. Wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervorgeht, hat sich die für die Farbgebung maßgebliche Risikozahl in allen Bundesländern ein weiteres Mal verschlechtert. Allerdings flacht sich der Anstieg in Salzburg, Tirol und Wien, wo sich Omikron besonders früh ausgebreitet hat, ab.

IS-Anführer bei US-Einsatz in Syrien getötet

Damaskus/Washington - Bei einem Einsatz des US-Militärs im Nordwesten Syriens ist nach Angaben des Weißen Hauses der Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ums Leben gekommen. US-Präsident Joe Biden erklärte am Donnerstag, er selbst habe den Einsatz von Donnerstagnacht gegen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi angeordnet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden auch 13 Zivilisten getötet, darunter vier Kinder. Das Pentagon kündigte eine Untersuchung an.

Wintersturm in den USA: Zehntausende ohne Strom

Washington - Ein Wintersturm im Süden und mittleren Westen der USA hat den Flugverkehr behindert und in Zehntausenden Haushalten für Stromausfälle gesorgt. Besonders betroffen waren am Donnerstag Staaten wie Tennessee, Texas oder Ohio. Energieversorger meldeten der Webseite poweroutage.us Zehntausende Haushalte ohne Strom - in Tennessee waren es zeitweise um die 140.000. Behörden forderten die Menschen auf, die vereisten Straßen zu meiden.

Semesterferien beginnen in Wien und Niederösterreich

Wien - In Wien und Niederösterreich beginnt am Freitag für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Am 11. Februar findet der erste Schichtwechsel statt, dann haben rund 340.000 Kinder und Jugendliche im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine Woche frei.

US-Truppenentsendung heizt Konflikt mit Russland an

Kiew/Moskau/Paris - Die von den USA angekündigte Verlegung von bis zu 3.000 Soldaten nach Europa heizt aus Sicht der russischen Führung den Ukraine-Konflikt weiter an. Der Kreml warf der US-Regierung am Donnerstag vor, die Lage eskalieren zu lassen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew brachte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Gespräch. Er forderte eine friedliche Lösung des Konflikts.

EU-Länder sollen künftig Migranten aufnehmen oder zahlen

Lille - EU-Länder, die keine Migranten aufnehmen wollen, sollen laut Frankreich künftig dafür zahlen. "Wer keine Aufnahme von Flüchtlingen möchte, wird zu einem hohen finanziellen Beitrag verpflichtet", sagte Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin nach einem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag im französischen Lille. Darauf hätten sich die Teilnehmer einstimmig geeinigt. Aus dem Innenministerium in Wien kam dazu postwendend ein Dementi.

red