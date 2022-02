Olympische Winterspiele in Peking werden eröffnet

Peking - Die XXIV. Olympischen Winterspiele werden am Freitag um 13.00 Uhr MEZ in Peking mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Snowboarderin Julia Dujmovits und Bobpilot Benjamin Maier führen die österreichische Delegation als Fahnenträger ins Nationalstadion. Bis 20. Februar stehen in China unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen 109 Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Impfpflicht-Gesetz nun auch im Bundesrat beschlossen

Wien - Die allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren hat Donnerstagabend die letzte parlamentarische Hürde genommen. Die entsprechende Vorlage des Nationalrats wurde im Bundesrat mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, NEOS und dem Großteil der SPÖ abgesegnet. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, sind nun noch die Unterschrift des Bundespräsidenten und die Kundmachung erforderlich, dies wird in den nächsten Tagen erwartet.

Corona-Ampel eine weitere Woche dunkelrot

Wien - Das Ende der Omikron-Welle ist nicht in Sicht. Das zeigt auch die Corona-Ampel, die diese Woche tiefrot bleibt. Die Entscheidung fiel für alle Bundesländer einstimmig. Wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervorgeht, hat sich die für die Farbgebung maßgebliche Risikozahl in allen Bundesländern ein weiteres Mal verschlechtert. Allerdings flacht sich der Anstieg in Salzburg, Tirol und Wien, wo sich Omikron besonders früh ausgebreitet hat, ab.

Semesterferien beginnen in Wien und Niederösterreich

Wien - In Wien und Niederösterreich beginnt am Freitag für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Am 11. Februar findet der erste Schichtwechsel statt, dann haben rund 340.000 Kinder und Jugendliche im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine Woche frei.

Putin und Xi Jinping kommen zu Gipfel in Peking zusammen

Kiew/Moskau/Peking - Vor dem Hintergrund der Spannungen im Ukraine-Konflikt kommt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Es wurde erwartet, dass beide Staatsoberhäupter den Schulterschluss üben werden. China unterstützt Russland in der Krise, will auch die russischen Sicherheitsinteressen gewahrt sehen und lehnt eine Ausweitung militärischer Blöcke wie der NATO ab.

Rettungseinsatz: Kleiner Bub fiel in Brunnen in Marokko

Rabat - In Marokko kämpfen Einsatzkräfte gegen die Zeit, um einen fünfjährigen Buben zu retten, der seit Dienstagnachmittag in einem 32 Meter tiefen Brunnen eingeschlossen ist. Die Rettungsarbeiten wurden am Donnerstagabend rund um den Brunnen in einem Dorf im Norden des Landes intensiviert, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Nachrichtenagentur MAP berichtete, dass die Einsatzkräfte bereits einen "mehr als 27 Meter" tiefen Schacht gegraben haben.

Wintersturm in den USA: Zehntausende ohne Strom

Washington - Ein Wintersturm im Süden und mittleren Westen der USA hat den Flugverkehr behindert und in Zehntausenden Haushalten für Stromausfälle gesorgt. Besonders betroffen waren am Donnerstag Staaten wie Tennessee, Texas oder Ohio. Energieversorger meldeten der Webseite poweroutage.us Zehntausende Haushalte ohne Strom - in Tennessee waren es zeitweise um die 140.000. Behörden forderten die Menschen auf, die vereisten Straßen zu meiden.

Johnson will trotz "Partygate" zur Wiederwahl antreten

London - Der britische Premierminister Boris Johnson gibt sich trotz seiner Verstrickung in den "Partygate"-Skandal kämpferisch. Er strebe eine Wiederwahl bei der für 2024 geplanten Parlamentswahl an, sagte Johnson der Zeitung "The Sun" (Donnerstag). Der Premier sagte, er sei "sicher nicht" erledigt. Unterdessen kommt es zu einer regelrechten Rücktrittswelle unter seinen Beratern.

