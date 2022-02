70 Personen vertreten Österreich bei Olympia-Eröffnungsfeier

Peking - Österreichs Olympia-Team wird heute mit 70 Personen, darunter 23 Sportlerinnen und Sportlern, bei der Eröffnungsfeier der XXIV. Olympischen Winterspiele im Nationalstadion von Peking vertreten sein. Die rot-weiß-rote Delegation wird angeführt von Fahnenträgerin Julia Dujmovits und ihrem Partner in dieser Rolle, Benjamin Maier. Die Eröffnungszeremonie beginnt um 13.00 Uhr MEZ.

Putin zu Gesprächen mit Xi in Peking

Kiew/Moskau/Peking - Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Freitag zu einem Besuch in Chinas Hauptstadt Peking eingetroffen. Zunächst ist ein Arbeitsessen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Dabei dürfte es auch um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen. Am Abend (Ortszeit) nimmt Putin an der feierlichen Eröffnung der Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt teil.

Jeder 4. Haushalt spürt im 3. Coronajahr Einkommenseinbußen

Wien - Auch zu Beginn des dritten Coronajahres leiden viele Haushalte in Österreich unter Einbußen beim Einkommen. Seit Pandemiebeginn hatte rund jeder Dritte Haushalt weniger Geld zur Verfügung, bei knapp jedem Vierten ist das auch derzeit noch so, geht aus einer Umfrage der Preisvergleichsplattform durchblicker.at hervor. Rund ein Fünftel (21 Prozent) kämpft seit dem Start der Omikron-Welle im Herbst erstmals mit Einkommenseinbußen.

Ungeimpfte Omikron-Genesene laut Studie schlechter geschützt

Innsbruck - Eine Labor-Untersuchung des Instituts für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck hat den Immunstatus nach einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus untersucht. Dabei zeigte sich, dass Omikron-Genesene, die weder bereits von einer anderen Variante genesen noch geimpft waren, kaum neutralisierende Antikörper gegen andere Varianten aufwiesen. Virologin Janine Kimpel rief im APA-Interview deshalb auch diese Gruppe zur Impfung auf.

Apothekerkammer gegen flächendeckende Coronatests

Wien - Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr plädiert für eine Einschränkung der flächendeckenden Corona-Tests, allerdings erst nach Abflauen der Omikron-Welle. Im Gespräch mit der APA meinte Mursch-Edlmayr, nach der Spitze und wenn die Infektionszahlen wieder sinken, könne man beginnen, neue Wege in der Teststrategie einzuschlagen. Dann könne man das flächendeckende Gesamtscreening reduzieren.

Semesterferien beginnen in Wien und Niederösterreich

Wien - In Wien und Niederösterreich beginnt am Freitag für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Am 11. Februar findet der erste Schichtwechsel statt, dann haben rund 340.000 Kinder und Jugendliche im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine Woche frei.

Hass im Netz: EU-Minister beraten mit Google und Facebook

Lille/Mountain View /Menlo Park - Angesichts zunehmender Online-Aggressivität beraten die Justizminister der EU-Staaten am Freitag (9.00 Uhr) über Hassrede und Hassverbrechen im Internet. Zu dem informellen Treffen im nordfranzösischen Lille werden auch Vertreter von Facebook und Google erwartet. Aus Österreich nimmt Justizministerin Alma Zadic (Grüne) teil. Die EU-Kommission hatte im Dezember vorgeschlagen, Hassrede und Hassverbrechen in die gemeinsame Liste der sogenannten EU-Verbrechen aufzunehmen.

US-Visabeschränkungen gegen mehrere Belarussen

Minsk/Washington - Die US-Regierung hat Visabeschränkungen gegen mehrere belarussische Staatsbürger wegen "schwerwiegender" Aktivitäten gegen Dissidenten außerhalb ihres Landes verhängt. Das US-Außenministerium machte am Donnerstagabend keine Angaben dazu, welche Personen konkret von den Visabeschränkungen betroffen sind und sprach lediglich von "mehreren belarussischen Staatsangehörigen" und der "Unterdrückung von belarussischen Sportlern im Ausland".

