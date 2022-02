36.329 Neuinfektionen und Rekord mit 339.000 aktiven Fällen

Wien - In Österreich sind am Freitag 36.329 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden registriert worden. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage sank leicht auf 32.722 Fälle. Allerdings gab es innerhalb einer Woche mehr als 229.000 positive Tests und damit einen Höchstwert von aktuell 339.127 aktiv Infizierten. Die Zahl der Spitalspatienten zog auf 1.807 an, 63 mehr als am Vortag und 412 mehr als vor einer Woche. Auch auf den Intensivstationen gab es ein Plus von elf auf 199 Betroffene.

Corona-Impflotterie dürfte vor dem Aus stehen

Wien - Die von der türkis-grünen Regierungsspitze gemeinsam mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner angekündigte Impflotterie dürfte vor dem Aus stehen. Wie die Tageszeitung "Heute" am Freitag berichtet, findet sich kein Partner für die Durchführung. Der ORF soll dem Vernehmen nach der Regierung eine Absage erteilt haben. Die SPÖ drängt auf die Umsetzung und fordert Alternativen. Im Hintergrund laufen Gespräche dazu.

Jeder 4. Haushalt spürt im 3. Coronajahr Einkommenseinbußen

Wien - Auch zu Beginn des dritten Coronajahres leiden viele Haushalte in Österreich unter Einbußen beim Einkommen. Seit Pandemiebeginn hatte rund jeder Dritte Haushalt weniger Geld zur Verfügung, bei knapp jedem Vierten ist das auch derzeit noch so, geht aus einer Umfrage der Preisvergleichsplattform durchblicker.at hervor. Rund ein Fünftel (21 Prozent) kämpft seit dem Start der Omikron-Welle im Herbst erstmals mit Einkommenseinbußen.

Russland und China fordern Stopp von NATO-Erweiterung

Kiew/Moskau/Peking - Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA rücken Russland und China enger zusammen. Der russische Präsident Wladimir Putin suchte am Freitag in Peking vor Beginn der Olympischen Winterspiele bei einem Gipfel mit Staats- und Parteichef Xi Jinping insbesondere Rückendeckung in der Ukraine-Krise. So unterstützt China Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien im Konflikt mit dem Westen. Beide Länder verlangten am Freitag zudem ein Ende der NATO-Osterweiterung.

Folgenschwerer Wintersturm in mehreren Staaten Amerikas

Washington - Ein Wintersturm hat in den USA zu Stromausfällen in mehreren Bundesstaaten geführt. Betroffen waren rund 350.000 Haushalte und Firmen vor allem in Tennessee, Ohio, West Virginia, Pennsylvania, Texas und Kentucky, wie die Webseite Poweroutage.us in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf Energieversorger meldete. Gefrierender Regen und umgeknickte Bäume hätten vielerorts Stromleitungen beschädigt, berichteten Medien. Stellenweise seien bis zu 30 Zentimeter Schnee gefallen.

Das Vorjahr brachte Rekord bei offenen Stellen

Wien - Derzeit sind gut 400.000 Menschen ohne Job, gleichzeitig waren in den vergangenen vier Quartalen im Schnitt 146.000 Posten unbesetzt. Das ist ein Rekordwert, im Jahr 2020 waren es 102.600 und ein Jahr davor 128.200 Stellenangebote gewesen. Den größten Zuwachs an offenen Stellen gab es im produzierenden Bereich mit einem Plus von 50 Prozent im Jahresvergleich. "Hier waren im Jahr 2021 durchschnittlich 40.200 Stellen vakant", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red