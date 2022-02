Vier Todesopfer bei weiterem Lawinenabgang an Tiroler Grenze

Sölden/Spiss - An der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind am Freitag bei einem Lawinenabgang vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst, teilte die Leitstelle Tirol der APA mit. Nähere Informationen zu Identität und Nationalität der Opfer waren vorerst nicht bekannt. Zum Einsatzort flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber.

Corona-Impfpflicht tritt am Samstag in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab morgen, Samstag, die Corona-Impfpflicht. Schon am Freitag wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt kundgemacht, mit dem darauffolgenden Tag tritt es in Kraft. Davor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" beurkundet, von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Regierung prüft Alternativen zur Corona-Impflotterie

Wien - Zu der von der türkis-grünen Regierungsspitze gemeinsam mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner angekündigten Impflotterie wird es in absehbarer Zeit wohl nicht kommen. Wie die Regierung am Freitag in einer Stellungnahme mitteilte, hätten die Gespräche mit dem ORF ergeben, dass sich das Medienunternehmen außerstande sieht, dieses Vorhaben organisatorisch abzuwickeln bzw. dieses Projekt zu unterstützen. Grund seien rechtliche Bedenken. Daher prüfe man Alternativen, hieß es.

36.329 Neuinfektionen und Rekord mit 339.000 aktiven Fällen

Wien - In Österreich sind am Freitag 36.329 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden registriert worden. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage sank leicht auf 32.722 Fälle. Allerdings gab es innerhalb einer Woche mehr als 229.000 positive Tests und damit einen Höchstwert von aktuell 339.127 aktiv Infizierten. Die Zahl der Spitalspatienten zog auf 1.807 an, 63 mehr als am Vortag und 412 mehr als vor einer Woche. Auch auf den Intensivstationen gab es ein Plus von elf auf 199 Betroffene.

Xi Jinping erklärt Winterspiele in Peking für eröffnet

Peking - Die XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking sind eröffnet. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach am Freitag um 21.51 Uhr Ortszeit (14.51 Uhr MEZ) im Nationalstadion die offiziellen Eröffnungsworte und gab damit das Startsignal für das von politischen Boykotten und Corona-Sorgen begleitete Wintersportereignis der Superlative. Österreichs Olympia-Delegation wurde angeführt von Julia Dujmovits und Benjamin Maier, die die rot-weiß-rote Fahne trugen.

Österreich seit 400 Tagen ohne Treibhausgas-Reduktionsziele

Wien - Mit Freitag ist Österreich seit 400 Tagen ohne Treibhausgas-Reduktionsziele. Das sei fatal, mit jeder Tonne CO2 eskaliert die Klimakrise weiter, warnte die Plattform Fridays For Future. Aktivisten stellten am Nachmittag vor dem Bundeskanzleramt in Wien 49 "Klimatote" dar. Jeder Tag mit einem CO2-Ausstoß von rund 200.000 Tonnen in Österreich werde bis zum Jahr 2100 laut einer internationalen Studie 49 Tote zur Folge haben, rechneten die Umweltschützer in einer Aussendung vor.

Russland und China fordern Stopp von NATO-Erweiterung

Kiew/Moskau/Peking - Vor dem Hintergrund ihrer Spannungen mit den USA rücken Russland und China enger zusammen. Beide Länder forderten am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung ein Ende der NATO-Osterweiterung. Das westliche Militärbündnis müsse seine "ideologischen Ansätze der Ära des Kalten Krieges aufgeben" und "die Souveränität, Sicherheit und Interessen anderer Länder (...) respektieren", heißt es in dem vom Kreml veröffentlichten Papier.

NATO sucht mitten in Konflikt mit Russland neuen Chef

Oslo/Kiew/Moskau - Die NATO muss inmitten der schweren Spannungen mit Russland einen Nachfolger für Generalsekretär Jens Stoltenberg suchen. Stoltenberg wurde am Freitag zum künftigen Chef der norwegischen Zentralbank ernannt. Es wird erwartet, dass er das Amt spätestens im Dezember antritt. Seine Amtszeit bei der NATO läuft am 30. September aus.

