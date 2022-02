Fünf Todesopfer bei Lawinenabgang an Tiroler Grenze

Sölden/Spiss - Bei einem Lawinenabgang an der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind am Freitag fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein weiteres Mitglied der sechsköpfigen Skitourengehergruppe überlebte und wurde ins Krankenhaus in die Schweiz geflogen, hieß es von der Polizei zur APA. Nähere Informationen zu Identität und Nationalität der Opfer waren vorerst nicht bekannt. Auch in Sölden war es zu einem Lawinenabgang mit fünf Verletzten gekommen.

Corona-Impfpflicht tritt am Samstag in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab morgen, Samstag, die Corona-Impfpflicht. Schon am Freitag wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt kundgemacht, mit dem darauffolgenden Tag tritt es in Kraft. Davor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" beurkundet, von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Insolvente Salzburg Schokolade steht vor Rettung

Grödig/Salzburg/Bukarest - Die Süßwaren-Gruppe "KEX Confectionery" rund um Julius Meinl V. steht vor der Übernahme des in die Insolvenz geschlitterten Süßwarenherstellers Salzburg Schokolade in Grödig. Zwar findet am Montag, 12.00 Uhr, am Landesgericht Salzburg noch die Prüftagsatzung statt, stimmen die Gläubigervertreter und das Gericht dem vorgelegten Sanierungsplan zu, gelten das Traditionsunternehmen und alle noch bestehenden 130 Arbeitsplätze als gerettet, informierte die KEX-Holding am Freitag.

Spätere Sperrstunde nun fix

Wien - Wenige Stunden vor Inkrafttreten hat das Gesundheitsministerium jene Verordnung vorgelegt, die die Sperrstunde nach hinten verlegt. Das heißt, Lokale dürfen ab Samstag bis Mitternacht offen halten. Heute ist noch um 22 Uhr Schluss. Weiters wird die Teilnehmerzahl für Zusammenkünfte erhöht. Auch in der Jugendarbeit und bei Ferienlagern sind mehr Teilnehmer möglich. Bei größeren Events entfällt die Testpflicht.

Regierung prüft Alternativen zur Corona-Impflotterie

Wien - Zu der von der türkis-grünen Regierungsspitze gemeinsam mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner angekündigten Impflotterie wird es in absehbarer Zeit wohl nicht kommen. Wie die Regierung am Freitag in einer Stellungnahme mitteilte, hätten die Gespräche mit dem ORF ergeben, dass sich das Medienunternehmen außerstande sieht, dieses Vorhaben organisatorisch abzuwickeln bzw. dieses Projekt zu unterstützen. Grund seien rechtliche Bedenken. Daher prüfe man Alternativen, hieß es.

Xi Jinping erklärt Winterspiele in Peking für eröffnet

Peking - Die XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking sind eröffnet. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach am Freitag um 21.51 Uhr Ortszeit (14.51 Uhr MEZ) im Nationalstadion die offiziellen Eröffnungsworte und gab damit das Startsignal für das von politischen Boykotten und Corona-Sorgen begleitete Wintersportereignis der Superlative. Österreichs Olympia-Delegation wurde angeführt von Julia Dujmovits und Benjamin Maier, die die rot-weiß-rote Fahne trugen.

EU verhängt Sanktionen gegen Mitglieder der Junta in Mali

Brüssel/Bamako - Wegen Behinderung oder Untergrabung des politischen Übergangsprozesses in Mali hat die Europäische Union Sanktionen gegen fünf Mitglieder der dortigen Junta beschlossen. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen den Ministerpräsidenten der Übergangsregierung, Choguel Kokalla Maiga, wie die EU am Freitag mitteilte.

NATO sucht mitten in Konflikt mit Russland neuen Chef

Oslo/Kiew/Moskau - Die NATO muss inmitten der schweren Spannungen mit Russland einen Nachfolger für Generalsekretär Jens Stoltenberg suchen. Stoltenberg wurde am Freitag zum künftigen Chef der norwegischen Zentralbank ernannt. Es wird erwartet, dass er das Amt spätestens im Dezember antritt. Seine Amtszeit bei der NATO läuft am 30. September aus.

