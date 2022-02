Corona-Impfpflicht tritt in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab Samstag die Corona-Impfpflicht. Am Freitag war die Regelung im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden, mit dem darauffolgenden Tag tritt sie in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" in National- und Bundesrat beurkundet. Von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Regierung prüft Alternativen zur Corona-Impflotterie

Wien - Zu der von der türkis-grünen Regierungsspitze gemeinsam mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner angekündigten Impflotterie wird es in absehbarer Zeit wohl nicht kommen. Wie die Regierung am Freitag in einer Stellungnahme mitteilte, hätten die Gespräche mit dem ORF ergeben, dass sich das Medienunternehmen außerstande sieht, dieses Vorhaben organisatorisch abzuwickeln bzw. dieses Projekt zu unterstützen. Grund seien rechtliche Bedenken. Daher prüfe man Alternativen, hieß es.

Fünf Todesopfer bei Lawinenabgang an Tiroler Grenze

Sölden/Spiss - Bei einem Lawinenabgang an der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind am Freitag fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein weiteres Mitglied der sechsköpfigen Skitourengehergruppe überlebte und wurde ins Krankenhaus in die Schweiz geflogen, hieß es von der Polizei zur APA. Bei den Verunglückten soll es sich laut Medienberichten um eine Gruppe von schwedischen Skitourengehern und einen einheimischen Bergführer handeln.

Designierter IHS-Chef Lars Feld tritt Amt nicht an

Wien - Der deutsche Ökonom Lars Feld tritt doch nicht die Nachfolge von Martin Kocher als Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) an. Entsprechende Medienberichte bestätigte man im IHS gegenüber der APA. Der Ex-Chef der deutschen Wirtschaftsweisen war im Sommer zum wissenschaftlichen Leiter des Instituts designiert worden. Nun sagte er ab und bleibt Professor an der Universität Freiburg. IHS-Präsident Franz Fischer verhandelt nun mit Guntram Wolff, Leiter des Bruegel Instituts.

Regierung in Montenegro durch Misstrauensabstimmung gestürzt

Podgorica - Die mehrheitlich pro-serbische Regierung in Montenegro unter Ministerpräsident Zdravko Krivokapic ist nach nur 14 Monaten gescheitert. 43 von 81 Abgeordneten sprachen ihr bei einer Abstimmung im Parlament von Podgorica am Freitagabend das Misstrauen aus. 11 Volksvertreter stimmten gegen den Misstrauensantrag.

EU verhängt Sanktionen gegen Mitglieder der Junta in Mali

Brüssel/Bamako - Wegen Behinderung oder Untergrabung des politischen Übergangsprozesses in Mali hat die Europäische Union Sanktionen gegen fünf Mitglieder der dortigen Junta beschlossen. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen den Ministerpräsidenten der Übergangsregierung, Choguel Kokalla Maiga, wie die EU am Freitag mitteilte.

Dramatische Rettung von Buben in Brunnen in Marokko

Rabat - In Marokko schreiten die Rettungsarbeiten weiter voran, um einen Fünfjährigen zu retten, der seit Dienstagnachmittag in einem 32 Meter tiefen Brunnen eingeschlossen ist. Helfer graben inzwischen einen horizontalen Tunnel, um den Buben über ein eigens parallel zum Brunnen gegrabenes Loch zu erreichen, wie die staatliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Freitag berichtete. Wegen der geringen Breite konnte das Kind nicht durch den Brunnen selbst zurückgeholt werden.

