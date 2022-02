Corona-Impfpflicht tritt in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab Samstag die Corona-Impfpflicht. Am Freitag war die Regelung im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden, mit dem darauffolgenden Tag tritt sie in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" in National- und Bundesrat beurkundet. Von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Keine Quarantäne mehr für Omikron-Genesene

Wien - Wer innerhalb der letzten 3 Monate von einer Infektion mit der Omikron-Variante genesen ist, muss künftig nach einem Kontakt mit einer infizierten Person nicht mehr in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in einer Neufassung der Kontaktpersonenregelung festgehalten. Auswirkungen dürfte das etwa auf Kindergärten und Volksschulen haben. Die Regelung wurde bereits an die Landessanitätsdirektionen übermittelt und soll demnächst zur Anwendung kommen, hieß es zur APA.

Sperrstunde ab Samstag erst um Mitternacht

Wien - Mit dem heutigen Samstag fallen einige Corona-Einschränkungen. Die Sperrstunde wird von 22:00 auf 24:00 Uhr verlegt. Die Personenhöchstgrenze bei Zusammenkünften ohne zugewiesenen Sitzplätzen und bei außerschulischen Jugendveranstaltungen steigt von 25 Personen auf 50 Personen. Bei Veranstaltungen bis 2.000 Personen gilt nur noch die 2G-Regel statt der 2G+ Regel, also der Verpflichtung zusätzlich zur Impfung oder Genesung noch getestet zu sein.

Regierung prüft Alternativen zur Corona-Impflotterie

Wien - Zu der von der türkis-grünen Regierungsspitze gemeinsam mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner angekündigten Impflotterie wird es in absehbarer Zeit wohl nicht kommen. Wie die Regierung am Freitag in einer Stellungnahme mitteilte, hätten die Gespräche mit dem ORF ergeben, dass sich das Medienunternehmen außerstande sieht, dieses Vorhaben organisatorisch abzuwickeln bzw. dieses Projekt zu unterstützen. Grund seien rechtliche Bedenken. Daher prüfe man Alternativen, hieß es.

Sechs Lawinen-Tote in Vorarlberg und Tirol

Sölden/Spiss - Lawinenabgänge im Westen Österreichs haben am Freitag sechs Menschen das Leben gekostet. An der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) starben fünf Menschen, vier schwedische Skitourengeher und ein einheimischer Bergführer. Im Vorarlberger Skigebiet Albona wurde ein 43-jähriger Freerider von einem mächtigen Schneebrett verschüttet und starb.

Regierung in Montenegro durch Misstrauensabstimmung gestürzt

Podgorica - Die mehrheitlich pro-serbische Regierung in Montenegro unter Ministerpräsident Zdravko Krivokapic ist nach nur 14 Monaten gescheitert. Das Parlament in Podgorica sprach ihr Freitagabend das Misstrauen aus. 43 der 81 Abgeordneten im Parlament in Podgorica nahmen den Misstrauensantrag an. Elf Abgeordnete stimmten dagegen, die übrigen enthielten sich.

Designierter IHS-Chef Lars Feld tritt Amt nicht an

Wien - Der deutsche Ökonom Lars Feld tritt doch nicht die Nachfolge von Martin Kocher als Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) an. Entsprechende Medienberichte bestätigte man im IHS gegenüber der APA. Der Ex-Chef der deutschen Wirtschaftsweisen war im Sommer zum wissenschaftlichen Leiter des Instituts designiert worden. Nun sagte er ab und bleibt Professor an der Universität Freiburg. IHS-Präsident Franz Fischer verhandelt nun mit Guntram Wolff, Leiter des Bruegel Instituts.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red