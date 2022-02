Corona-Impfpflicht tritt in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab Samstag die Corona-Impfpflicht. Am Freitag war die Regelung im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden, mit dem darauffolgenden Tag tritt sie in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" in National- und Bundesrat beurkundet. Von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Sperrstunde ab Samstag erst um Mitternacht

Wien - Mit dem heutigen Samstag fallen einige Corona-Einschränkungen. Die Sperrstunde wird von 22:00 auf 24:00 Uhr verlegt. Die Personenhöchstgrenze bei Zusammenkünften ohne zugewiesenen Sitzplätzen und bei außerschulischen Jugendveranstaltungen steigt von 25 Personen auf 50 Personen. Bei Veranstaltungen bis 2.000 Personen gilt nur noch die 2G-Regel statt der 2G+ Regel, also der Verpflichtung zusätzlich zur Impfung oder Genesung noch getestet zu sein.

Keine Quarantäne mehr für Omikron-Genesene

Wien - Wer innerhalb der letzten 3 Monate von einer Infektion mit der Omikron-Variante genesen ist, muss künftig nach einem Kontakt mit einer infizierten Person nicht mehr in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in einer Neufassung der Kontaktpersonenregelung festgehalten. Auswirkungen dürfte das etwa auf Kindergärten und Volksschulen haben. Die Regelung wurde bereits an die Landessanitätsdirektionen übermittelt und soll demnächst zur Anwendung kommen, hieß es zur APA.

Kurzarbeit ist im Jahresverlauf 2021 deutlich gesunken

Wien - Die Zahl der Personen in Kurzarbeit ist im Laufe des Jahres 2021 deutlich zurückgegangen. Waren es zu Beginn des Jahres noch 425.998 Personen, haben im November nur noch 77.222 Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen, teilte das Arbeitsministerium am Samstag mit. Der Rückgang sei Ausdruck der hohen Dynamik am Arbeitsmarkt. Auch heuer soll die Kurzarbeits-Zahl weiter sinken. 2021 wurden 3,7 Mrd. Euro für die Maßnahme ausgezahlt.

Zwei weitere Lawinentote schrauben Opferzahlen in die Höhe

Kufstein/Fieberbrunn - Ein Lawinenabgang in Auffach (Bez. Kufstein) hat am Freitag zwei Todesopfer gefordert, wurde in einer nächtlichen Suchtaktion festgestellt. Damit ist die Zahl der Lawinen-Toten nach Lawinenabgängen im Westen Österreichs am Freitag auf acht gestiegen. Sieben Menschen - darunter vier Schweden - kamen bei Skitouren in Tirol ums Leben und einer in Vorarlberg.

Ex-US-Vize Mike Pence attackiert Trump erstmals öffentlich

Washington - Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat Ex-Präsident Donald Trump erstmals öffentlich attackiert und ihm direkt widersprochen. "Ich habe diese Woche gehört, dass Präsident Trump gesagt hat, ich hätte das Recht, die Wahl zu kippen. Präsident Trump hat Unrecht, ich hatte kein Recht, die Wahl zu kippen", sagte Pence bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Florida. Die Vorstellung, dass eine Person den Präsidenten der USA wählen könne, sei "unamerikanisch".

Pkw gegen Zug in Oststeiermark - 20-jähriger getötet

Groß St. Florian - Bei der Kollision eines Pkw mit einem Zug am späten Freitagnachmittag im weststeirischen Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) ist ein 20-jähriger Mann getötet worden. Der Wagen wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst und rund 190 Meter weit mitgeschleift. Der junge Pole, der als Beifahrer im Auto saß, erlag noch am Unfallort den schweren Verletzungen. Der Lenker (22) wurde schwer, ein weiterer Mann im Fond wurde laut Polizei leicht verletzt.

Keine Einigung zu Nordkorea im UNO-Sicherheitsrat

Peking - Der UNO-Sicherheitsrat hat sich laut Diplomatenkreisen nicht auf eine gemeinsame Erklärung zu den nordkoreanischen Raketentests einigen können. Der chinesische UNO-Botschafter forderte die USA am Freitag anlässlich einer Dringlichkeitssitzung des Rates zu mehr Flexibilität im Umgang mit Nordkorea auf. "Wenn sie einen neuen Durchbruch wollen, sollten sie mehr Aufrichtigkeit und Flexibilität zeigen", sagte der chinesische UNO-Botschafter Zhang Jun vor der Sitzung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red