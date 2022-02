Olympia-Bronze für Langläuferin Stadlober im Skiathlon

Zhangjiakou/Peking - Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat gleich in der ersten Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele in Peking im Skiathlon die Bronzemedaille geholt. Die 29-Jährige jubelte am Samstag ein Jahr nach WM-Rang vier hinter der Norwegerin Therese Johaug und der Russin Natalia Neprjajewa über die erste österreichische Frauen-Langlaufmedaille in der Geschichte von Winterspielen.

Raiffeisen schließt in Oberösterreich bis zu 60 Bankfilialen

Wien/Linz - In den nächsten eineinhalb Jahren wird Raiffeisen Oberösterreich bis zu 60 seiner derzeit 404 Filialen zusperren oder zusammenlegen. "Wir haben in den vergangenen zehn Jahren 45 Filialen zusammengelegt. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten eineinhalb Jahren noch 10 bis 15 Prozent dazukommen", sagt der Chef der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, den "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN", Samstag). Wie viele Jobs betroffen sind, blieb offen.

Corona-Impfpflicht tritt in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab Samstag die Corona-Impfpflicht. Am Freitag war die Regelung im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden, mit dem darauffolgenden Tag tritt sie in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" in National- und Bundesrat beurkundet. Von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Sperrstunde ab Samstag erst um Mitternacht

Wien - Mit dem heutigen Samstag fallen einige Corona-Einschränkungen. Die Sperrstunde wird von 22:00 auf 24:00 Uhr verlegt. Die Personenhöchstgrenze bei Zusammenkünften ohne zugewiesenen Sitzplätzen und bei außerschulischen Jugendveranstaltungen steigt von 25 Personen auf 50 Personen. Bei Veranstaltungen bis 2.000 Personen gilt nur noch die 2G-Regel statt der 2G+ Regel, also der Verpflichtung zusätzlich zur Impfung oder Genesung noch getestet zu sein.

Keine Quarantäne mehr für Omikron-Genesene

Wien - Wer innerhalb der letzten 3 Monate von einer Infektion mit der Omikron-Variante genesen ist, muss künftig nach einem Kontakt mit einer infizierten Person nicht mehr in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in einer Neufassung der Kontaktpersonenregelung festgehalten. Auswirkungen dürfte das etwa auf Kindergärten und Volksschulen haben. Die Regelung wurde bereits an die Landessanitätsdirektionen übermittelt und soll demnächst zur Anwendung kommen, hieß es zur APA.

Pkw gegen Zug in Oststeiermark - 20-jähriger getötet

Groß St. Florian - Bei der Kollision eines Pkw mit einem Zug am späten Freitagnachmittag im weststeirischen Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) ist ein 20-jähriger Mann getötet worden. Der Wagen wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst und rund 190 Meter weit mitgeschleift. Der junge Pole, der als Beifahrer im Auto saß, erlag noch am Unfallort den schweren Verletzungen. Der Lenker (22) wurde schwer, ein weiterer Mann im Fond wurde laut Polizei leicht verletzt.

Acht Lawinentote am Freitag in Vorarlberg und Tirol

Kufstein/Fieberbrunn/Bregenz - In Vorarlberg und Tirol sind am Freitag zahlreiche Lawinen abgegangen, drei davon forderten acht Todesopfer. In Spiss in Tirol kamen fünf Menschen ums Leben: Vier Schweden zwischen 43 und 47 Jahren und ein einheimischer 42-jähriger Bergführer gerieten unter eine fast 400 Meter breite Schneebrettlawine. In Auffach in der Tiroler Wildschönau wurden zwei Wintersportler in einer nächtlichen Suchaktion tot aus den Schneemassen geborgen, in Vorarlberg verunglückte ein Freerider.

Kurzarbeit ist im Jahresverlauf 2021 deutlich gesunken

Wien - Die Zahl der Personen in Kurzarbeit ist im Laufe des Jahres 2021 deutlich zurückgegangen. Waren es zu Beginn des Jahres noch 425.998 Personen, haben im November nur noch 77.222 Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen, teilte das Arbeitsministerium am Samstag mit. Der Rückgang sei Ausdruck der hohen Dynamik am Arbeitsmarkt. Auch heuer soll die Kurzarbeits-Zahl weiter sinken. 2021 wurden 3,7 Mrd. Euro für die Maßnahme ausgezahlt.

