Corona-Impfpflicht tritt in Kraft

Wien - In Österreich gilt ab Samstag die Corona-Impfpflicht. Am Freitag war die Regelung im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden, mit dem darauffolgenden Tag tritt sie in Kraft. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das verfassungsmäßige Zustandekommen des "Bundesgesetzes über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19" in National- und Bundesrat beurkundet. Von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde es gegengezeichnet.

Sperrstunde ab Samstag erst um Mitternacht

Wien - Mit dem heutigen Samstag fallen einige Corona-Einschränkungen. Die Sperrstunde wird von 22:00 auf 24:00 Uhr verlegt. Die Personenhöchstgrenze bei Zusammenkünften ohne zugewiesenen Sitzplätzen und bei außerschulischen Jugendveranstaltungen steigt von 25 Personen auf 50 Personen. Bei Veranstaltungen bis 2.000 Personen gilt nur noch die 2G-Regel statt der 2G+ Regel, also der Verpflichtung zusätzlich zur Impfung oder Genesung noch getestet zu sein.

Über zwei Millionen Coronainfektionen seit Pandemiebeginn

Wien - Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits mehr als zwei Millionen bestätigte Coronafälle gegeben. Am Samstag wurden laut Daten vom Gesundheits- und Innenministerium 2.027.604 Fälle gemeldet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 32.258 Neuinfektionen hinzu. In der vergangenen Woche wurden am Samstag noch 34.748 Fälle gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank deshalb auch von 2.564,2 auf 2.536,4 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Keine Quarantäne mehr für Omikron-Genesene

Wien - Wer innerhalb der letzten 3 Monate von einer Infektion mit der Omikron-Variante genesen ist, muss künftig nach einem Kontakt mit einer infizierten Person nicht mehr in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in einer Neufassung der Kontaktpersonenregelung festgehalten. Auswirkungen dürfte das etwa auf Kindergärten und Volksschulen haben. Die Regelung wurde bereits an die Landessanitätsdirektionen übermittelt und soll demnächst zur Anwendung kommen, hieß es zur APA.

Olympia-Bronze für Langläuferin Stadlober im Skiathlon

Zhangjiakou/Peking - Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat gleich in der ersten Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele in Peking im Skiathlon die Bronzemedaille geholt. Die 29-Jährige jubelte am Samstag ein Jahr nach WM-Rang vier hinter der Norwegerin Therese Johaug und der Russin Natalia Neprjajewa über die erste österreichische Frauen-Langlaufmedaille in der Geschichte von Winterspielen.

Raiffeisen schließt in Oberösterreich bis zu 60 Bankfilialen

Wien/Linz - In den nächsten eineinhalb Jahren wird Raiffeisen Oberösterreich bis zu 60 seiner derzeit 404 Filialen zusperren oder zusammenlegen. "Wir haben in den vergangenen zehn Jahren 45 Filialen zusammengelegt. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten eineinhalb Jahren noch 10 bis 15 Prozent dazukommen", sagt der Chef der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, den "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN", Samstag). Wie viele Jobs betroffen sind, blieb offen.

Russland verlegt Kampfjets nach Belarus an polnische Grenze

Kiew/Moskau - Wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers hat Russland Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM nach Belarus verlegt. Das Manöver soll vom 10. bis 20. Februar stattfinden. Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass die Übung der Vorbereitung eines Einmarschs in der Ukraine dienten. Unterdessen trafen am Samstag die ersten US-Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickte, im Nachbarland von Belarus ein.

Suchaktion nach Lawinen in Tirol mit mehreren Verschütteten

Schmirn - In Tirol ist am späten Vormittag eine Suchaktion nach einem Lawinenabgang in Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) gestartet worden. Nach ersten Informationen dürfte es drei Verschüttete geben. Insgesamt sollen vier Sportler am Unfall beteiligt sein, hieß es von Leitstelle und Polizei gegenüber der APA. Die Lawine dürfte im Bereich der Gammerspitze abgegangen sein. Aufgrund der ausgesetzten und lawinengefährlichen Position gestalte sich der Einsatz sehr schwierig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red