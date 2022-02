Corona-Impfpflicht in Kraft

Wien - Seit Mitternacht ist in Österreich die Corona-Impfpflicht in Kraft. Sie gilt für alle Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 18 Jahren, Ausnahmen sind für Schwangere und jene vorgesehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie - bedingt - auch für Genesene. Die Verordnung mit den genauen Details dazu bzw. zu den zugelassenen Impfstoffen liegt aber noch nicht vor - diese sei noch in Abstimmung, hieß es aus dem Gesundheitsministerium zur APA.

Über zwei Millionen Coronainfektionen seit Pandemiebeginn

Wien - Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits mehr als zwei Millionen bestätigte Coronafälle gegeben. Am Samstag wurden laut Daten vom Gesundheits- und Innenministerium 2.027.604 Fälle gemeldet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 32.258 Neuinfektionen hinzu. In der vergangenen Woche wurden am Samstag noch 34.748 Fälle gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank deshalb auch von 2.564,2 auf 2.536,4 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Präsident Erdogan und Ehefrau Corona-positiv

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau und er hätten leichte Symptome bei sich festgestellt und seien daraufhin positiv auf das Virus getestet worden, teilte Erdogan am Samstag im Onlinedienst Twitter mit. "Wir haben zum Glück nur eine leichte Infektion", fügte er hinzu. Bei ihnen sei die Omikron-Variante nachgewiesen worden.

Eine Person bei Lawinenabgang in Tirol ums Leben gekommen

Schmirn - In Tirol ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in Schirm (Bezirk Innsbruck-Land) unterhalb der Gammerspitze eine Person ums Leben gekommen. Vier weitere konnten lebend geborgen werden und wurden verletzt ins Krankenhaus geflogen, hieß es von der Polizei. Nähere Informationen über die Identitäten der Opfer sowie über den Unfallhergang waren noch nicht bekannt.

Russland verlegt Kampfjets nach Belarus an polnische Grenze

Kiew/Moskau - Wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers hat Russland Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM nach Belarus verlegt. Das Manöver soll vom 10. bis 20. Februar stattfinden. Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass die Übung der Vorbereitung eines Einmarschs in der Ukraine dienten. Unterdessen trafen am Samstag die ersten US-Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickte, im Nachbarland von Belarus ein.

Drogenhandel verschiebt sich ins Darknet

Wien - Der Verkauf und Versand von Suchtmitteln über das Darknet boomt. Auch Österreich ist von dieser globalen Entwicklung betroffen. Wie das Bundeskriminalamt (BK) am Samstag bilanzierte, sind in den vergangenen fünf Jahren durch große Schwerpunktkontrollen in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung 17.000 Sendungen sichergestellt worden. Dabei wurden bis dato rund zwei Tonnen Drogen, neue psychoaktive Substanzen und andere psychotrope Stoffe beschlagnahmt.

Raiffeisen schließt in Oberösterreich bis zu 60 Bankfilialen

Wien/Linz - In den nächsten eineinhalb Jahren wird Raiffeisen Oberösterreich bis zu 60 seiner derzeit 404 Filialen zusperren oder zusammenlegen. "Wir haben in den vergangenen zehn Jahren 45 Filialen zusammengelegt. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten eineinhalb Jahren noch 10 bis 15 Prozent dazukommen", sagt der Chef der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, den "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN", Samstag). Wie viele Jobs betroffen sind, blieb offen.

USA heben Sanktionen gegen Irans ziviles Atomprogramm auf

Washington - Die USA haben mit der Ankündigung eines teilweisen Sanktionsabbaus ein positives Signal für eine Atomeinigung mit dem Iran gesendet. Die Regierung in Teheran begrüßte dies am Samstag als "richtigen, aber nicht ausreichenden" Schritt. Sein Land warte nun darauf, dass "etwas Greifbares geschieht", sagte Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian.

