Eine Person bei Lawinenabgang in Tirol ums Leben gekommen

Schmirn - In Tirol ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) unterhalb der Gammerspitze eine Person ums Leben gekommen. Vier weitere konnten lebend geborgen werden und wurden verletzt ins Krankenhaus geflogen, hieß es von der Polizei. Wie der ORF Tirol berichtete, dürfte es sich bei dem Lawinenopfer um einen 58-jährigen Einheimischen handeln. Weitere Lawinenunfälle gingen indes glimpflich aus.

Ukraine-Krise: Truppenverlegungen auf beiden Seiten

Kiew/Moskau - Wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers hat Russland Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM nach Belarus verlegt. Das Manöver soll vom 10. bis 20. Februar stattfinden. Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass die Übung der Vorbereitung eines Einmarschs in der Ukraine dienten. Unterdessen trafen am Samstag die ersten US-Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickte, im Nachbarland von Belarus ein.

Eisschicht am Mount Everest-Gipfel wird deutlich dünner

Kathmandu - Der Gipfelgletscher auf der nepalesischen Seite des Mount Everest ist einer Studie zufolge in den vergangenen drei Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Die Eisschicht des South Col Glacier könnte in den vergangenen 25 Jahren etwa 55 Meter an Dicke verloren haben, wie eine in dieser Woche im Fachjournal "Nature" veröffentlichte Studie der US-Universität Maine zeigt. Für das schnelle Abschmelzen machten die Forscher den Klimawandel verantwortlich.

Gecko: Covid-19 in klassische Influenzaüberwachung einbetten

Wien - Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko hat empfohlen, "ab Herbst bei niedrigen Zahlen Covid-19 in die klassischen Influenzaüberwachungsstrukturen einzubetten - vorausgesetzt, es bleibt bei ähnlichen Varianten wie derzeit." Dann sei es sinnvoll, vor dem Herbst bei allen, deren dritte Impfung mehr als sechs bis neun Monate zurückliegt, einen Booster mit Variantenimpfstoffen in Betracht zu ziehen und diesen ähnlich wie bei der Influenzaimpfung anzuwenden.

Präsident Erdogan und Ehefrau Corona-positiv

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau und er hätten leichte Symptome bei sich festgestellt und seien daraufhin positiv auf das Virus getestet worden, teilte Erdogan am Samstag im Onlinedienst Twitter mit. "Wir haben zum Glück nur eine leichte Infektion", fügte er hinzu. Bei ihnen sei die Omikron-Variante nachgewiesen worden.

55-Jähriger in Tirol über Felswand gestürzt - tot

Schlaiten - In Schlaiten in Osttirol ist am Samstag ein 55-Jähriger tot aufgefunden worden. Der Mann war offenbar rund 50 Meter über annähernd senkrechte Felswände abgestürzt, teilte die Polizei mit. Tags zuvor wurde der Mann als vermisst gemeldet, eine Suchaktion wurde Freitagabend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen und am Samstag fortgesetzt. Am Vormittag wurde der Mann schließlich entdeckt.

Prinz Andrew soll im März in London unter Eid aussagen

London/New York - Im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew soll der britische Royal Medienberichten zufolge im März in London unter Eid vernommen werden. Man habe einer solchen Befragung am 10. März zugestimmt, teilte eine dem 61 Jahre alten Prinzen nahestehende Quelle mit, auf die sich am Samstag sowohl der "Telegraph" als auch der Sender Sky News und die Nachrichtenagentur PA bezogen.

USA heben Sanktionen gegen Irans ziviles Atomprogramm auf

Washington - Die USA haben mit der Ankündigung eines teilweisen Sanktionsabbaus ein positives Signal für eine Atomeinigung mit dem Iran gesendet. Die Regierung in Teheran begrüßte dies am Samstag als "richtigen, aber nicht ausreichenden" Schritt. Sein Land warte nun darauf, dass "etwas Greifbares geschieht", sagte Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian.

red