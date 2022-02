Eine Person bei Lawinenabgang in Tirol ums Leben gekommen

Schmirn - In Tirol ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) unterhalb der Gammerspitze eine Person ums Leben gekommen. Vier weitere konnten lebend geborgen werden und wurden verletzt ins Krankenhaus geflogen, hieß es von der Polizei. Wie der ORF Tirol berichtete, dürfte es sich bei dem Lawinenopfer um einen 58-jährigen Einheimischen handeln. Weitere Lawinenunfälle gingen indes glimpflich aus.

Ukraine-Krise: Truppenverlegungen auf beiden Seiten

Kiew/Moskau - Wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers hat Russland Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM nach Belarus verlegt. Das Manöver soll vom 10. bis 20. Februar stattfinden. Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass die Übung der Vorbereitung eines Einmarschs in der Ukraine dienten. Unterdessen trafen am Samstag die ersten US-Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickte, im Nachbarland von Belarus ein.

Männer-Abfahrt als erster großer Olympia-Höhepunkt

Peking - Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht am Sonntag (4.00 Uhr MEZ) der erste große Höhepunkt auf dem Programm. Österreichs Starter Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger und Max Franz dürfen sich in der Abfahrt der Männer berechtigte Medaillenhoffnungen machen. Um Edelmetall kämpfen auch Snowboarderin Anna Gasser im Slopestyle-Finale (2.30 Uhr MEZ) sowie Wolfgang Kindl, der nach zwei Läufen im Rodeln auf Platz zwei liegt (12.30 bzw. 14.15 Uhr MEZ).

Chinas Präsident Xi empfing Olympia-Gäste - Hofer-Kritik

Peking - Chinas Präsident Xi Jinping hat nach der Eröffnung der Olympischen Spiele ein Bankett für ausländische Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter internationaler Organisationen gegeben. Auf der Gästeliste standen am Samstag unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. Österreichs Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) zeigte kein Verständnis für die Abwesenheit österreichischer Vertreter.

Deutschlands Kanzler Scholz reist in die USA

Berlin/Washington - Deutschlands Kanzler Olaf Scholz reist am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch in die USA, der ganz im Zeichen der Ukraine-Krise stehen dürfte. Am Montag ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus geplant. Es handle sich zwar einerseits um einen "klassischen Antrittsbesuch", heißt aus Berlin. Es sei aber auch "ein Besuch in besonderen Zeiten, in Krisenzeiten". Die USA-Reise von Scholz ist der Start einer diplomatischen Offensive.

Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London - Queen Elizabeth II. feiert an diesem Wochenende sieben Jahrzehnte auf dem Thron: Am Sonntag jährt sich der Tag, an dem die damals 25-Jährige zur Königin wurde, zum 70. Mal. Ihr Vater George VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter seine Nachfolgerin. Kein Monarch vor ihr war länger auf dem britischen Thron. Groß gefeiert werden soll das Jubiläum erst Anfang Juni. Über mehrere Tage sind Konzerte, Shows, Paraden und Straßenfeste im ganzen Land geplant.

In Marokko in Brunnen gefallener Bub tot geborgen

Rabat - Nach seinem Sturz in einen tiefen Brunnen in Marokko hat das Königshaus den Tod des fünfjährigen Rayan bestätigt. König Mohammed VI. habe den Eltern in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, hieß es in einer Erklärung des Königshauses von Samstagabend. Der Bub war am Dienstagnachmittag in der Nähe seines Zuhauses in den 32 Meter tiefen Schacht gefallen. Am Samstag sei es den Rettungskräften schließlich gelungen, die Leiche des Buben zu bergen.

Eisschicht am Mount Everest-Gipfel wird deutlich dünner

Kathmandu - Der Gipfelgletscher auf der nepalesischen Seite des Mount Everest ist einer Studie zufolge in den vergangenen drei Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Die Eisschicht des South Col Glacier könnte in den vergangenen 25 Jahren etwa 55 Meter an Dicke verloren haben, wie eine in dieser Woche im Fachjournal "Nature" veröffentlichte Studie der US-Universität Maine zeigt. Für das schnelle Abschmelzen machten die Forscher den Klimawandel verantwortlich.

red