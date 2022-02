Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London - Queen Elizabeth II. feiert an diesem Wochenende sieben Jahrzehnte auf dem Thron: Am Sonntag jährt sich der Tag, an dem die damals 25-Jährige zur Königin wurde, zum 70. Mal. In einem am Samstag veröffentlichten Statement bekundet die Königin ihren Wunsch, dass Herzogin Camilla eines Tages an der Seite von Thronfolger Prinz Charles den Titel Queen tragen soll. Und sie erneuert das Versprechen, ihrem Volk bis zum Ende des Lebens dienen zu wollen.

Österreich EU-weit Dritter bei E-Auto-Neuzulassungen

Wien - Bei den Neuzulassungen von Elektroautos lag Österreich 2021 im EU-Vergleich auf Platz drei hinter den Niederlanden und Schweden. In ganz Europa belegte Österreich den fünften Platz, hier ging Gold an Norwegen und Silber an Island. Zum Vergleich: In Österreich lag der Anteil bei 13,9 Prozent, in Deutschland bei 13,6 in der Schweiz bei 13,1 und im EU-Schnitt bei 8,9 Prozent. Beim Nachbarn Tschechien waren es lediglich 1,2 Prozent der Gesamt-Neuzulassungen, rechnet der VCÖ vor.

FFP2-Masken als bester Corona-Alltagsschutz neben Impfung

Washington/Los Angeles - Das Tragen von Masken in öffentlich zugänglichen Innenräumen bietet neben der Impfung den größten Schutz gegen Covid-19. Eine bis zum Dezember 2021 über Monate hinweg im US-Bundesstaat Kalifornien durchgeführte Beobachtungsstudie im täglichen Alltag belegt: FFP2-Masken in Geschäften, Restaurants, öffentlichen Verkehrsmitteln etc. reduzieren das Infektionsrisiko um 83 Prozent.

Gecko: Covid-19 in klassische Influenzaüberwachung einbetten

Wien - Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko hat empfohlen, "ab Herbst bei niedrigen Zahlen Covid-19 in die klassischen Influenzaüberwachungsstrukturen einzubetten - vorausgesetzt, es bleibt bei ähnlichen Varianten wie derzeit." Dann sei es sinnvoll, vor dem Herbst bei allen, deren dritte Impfung mehr als sechs bis neun Monate zurückliegt, einen Booster mit Variantenimpfstoffen in Betracht zu ziehen und diesen ähnlich wie bei der Influenzaimpfung anzuwenden.

UNO-Bericht: Nordkorea baut Rüstungsprogramm weiter aus

New York - Nordkorea hat im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen sein Rüstungsprogramm weiter ausgebaut. Das geht aus einem vertraulichen UNO-Bericht hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag. Demnach wurden 2021 zwar keine Atomtests oder Starts von Interkontinentalraketen gemeldet, Pjöngjang habe aber "seine Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Kernmaterial" weiterentwickelt.

Großer Brand in Biomasse-Heizwerk nahe Feldbach

Kirchberg an der Raab - Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat ein Brand in einem Biomasse-Heizwerk nahe Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) gegen 21.00 Uhr ausgelöst. Insgesamt 13 Wehren aus Kirchberg an der Raab und den umliegenden Ortschaften standen mit 148 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Sie konnten das Übergreifen auf die Heizungsanlage verhindern. Verletzt wurde niemand. Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis spät in die Nacht, informierte der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach.

Jährlich landen in Österreich tonnenweise Textilien im Müll

Wien - In Österreich landen jedes Jahr rund 221.800 Tonnen Textilien im Müll, wie eine Studie des Umweltbundesamtes im Auftrag des Klimaschutzministeriums zeigt. Nur 17 Prozent werden wiederverwendet und recycelt, der überwiegende Teil verbrannt. "Textilien und sehr viele Produkte, die nach ihrem, oft sehr kurzen, Gebrauch einfach weggeschmissen werden, belasten unsere Umwelt und heizen die Klimakrise noch weiter an", kritisierte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

