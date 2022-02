Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London - Queen Elizabeth II. ist an diesem Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "wahrlich historischen Moment". Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 Königin, als ihr Vater König George VI. starb. Sie ist die erste britische Monarchin, die 70 Jahre auf dem Thron sitzt. In dieser Zeit hat sie bereits 14 Premierminister erlebt, von Winston Churchill bis Boris Johnson.

Höchster Sonntagswert mit 29.324 Corona-Neuinfektionen

Wien - Mit 29.324 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist aufgrund der hochansteckenden Variante Omikron in Österreich der bisher höchste Sonntagswert seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren gemessen worden. Vor einer Woche lag die Zahl noch bei 27.127, die Woche davor bei 22.453 Fällen. Einen neuen Rekord wurde auch bei den aktiven Fällen verzeichnet. Derzeit laborieren 348.884 Menschen an einer Infektion, um 5.551 mehr als am Tag zuvor.

IHS-Präsident versteht Kritik von Lars Feld nicht

Wien - Nachdem der Ökonom Lars Feld den Chefposten beim Institut für höhere Studien (IHS) doch nicht antritt, hat IHS-Präsident Franz Fischler am Sonntag bestätigt, dass die Verhandlungen mit dem deutschen Professor beendet sind. Der Ex-Chef der deutschen Wirtschaftsweisen war im Sommer zum wissenschaftlichen Leiter des Instituts designiert worden. Nun sagte er ab und äußerte Kritik an der Finanzierung des IHS. Fischler kann diese Kritik nicht nachvollziehen, so das IHS am Sonntag.

Auch Stelzer will kostenlose Corona-Tests überdenken

Linz - Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat in einem Interview mit oe24.TV das Überdenken der kostenlosen Corona-Tests angeregt. Man müsse angesichts der raschen Ausbreitung des Virus durch die Omikron-Welle die Sinnhaftigkeit von "teuren Tests, die mir sagen, dass ich vor 24 Stunden negativ gewesen bin" hinterfragen. Man solle nüchtern schauen, ob das heute eine Schutzwirkung bringe.

FFP2-Masken als bester Corona-Alltagsschutz neben Impfung

Washington/Los Angeles - Das Tragen von Masken in öffentlich zugänglichen Innenräumen bietet neben der Impfung den größten Schutz gegen Covid-19. Eine bis zum Dezember 2021 über Monate hinweg im US-Bundesstaat Kalifornien durchgeführte Beobachtungsstudie im täglichen Alltag belegt: FFP2-Masken in Geschäften, Restaurants, öffentlichen Verkehrsmitteln etc. reduzieren das Infektionsrisiko um 83 Prozent.

Arbeiterkammer bekräftigt Ruf nach Vermögenssteuer

Wien - Nachdem die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer Studie zum Ergebnis gekommen ist, dass das Vermögen von Millionären in Österreich deutlich unterschätzt worden sein könnte, bekräftigt die Arbeiterkammer (AK) ihren Ruf nach der Einführung einer Vermögenssteuer. Es brauche eine Steuerstrukturreform mit höheren Beiträgen aus Vermögen und weniger aus Arbeit, forderte der oberösterreichische AK-Chef, Andreas Stangl, am Sonntag in einer Aussendung.

Österreich EU-weit Dritter bei E-Auto-Neuzulassungen

Wien - Bei den Neuzulassungen von Elektroautos lag Österreich 2021 im EU-Vergleich auf Platz drei hinter den Niederlanden und Schweden. In ganz Europa belegte Österreich den fünften Platz, hier ging Gold an Norwegen und Silber an Island. Zum Vergleich: In Österreich lag der Anteil bei 13,9 Prozent, in Deutschland bei 13,6 in der Schweiz bei 13,1 und im EU-Schnitt bei 8,9 Prozent. Beim Nachbarn Tschechien waren es lediglich 1,2 Prozent der Gesamt-Neuzulassungen, rechnet der VCÖ vor.

UNO-Bericht: Nordkorea baut Rüstungsprogramm weiter aus

New York - Nordkorea hat im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen sein Rüstungsprogramm weiter ausgebaut. Das geht aus einem vertraulichen UNO-Bericht hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag. Demnach wurden 2021 zwar keine Atomtests oder Starts von Interkontinentalraketen gemeldet, Pjöngjang habe aber "seine Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Kernmaterial" weiterentwickelt.

