Fettner holt Normalschanzen-Silber, Gold an Ryoyu Kobayashi

Zhangjiagang (China) - Im Herbst seiner Karriere hat Manuel Fettner den Höhepunkt erreicht. Der 36-Jährige eroberte am Sonntag im Skisprung-Olympia-Bewerb von der Normalschanze in Zhangjiakou die Silbermedaille. Nach starken Leistungen im Training flog der Tiroler nach 102,5 m mit dem besten Finalsprung (104 m) vom fünften Rang zu seinem ersten Einzel-Edelmetall. Der Japaner Ryoyu Kobayashi eroberte mit 4,2 Punkten Vorsprung Gold, Dritter wurde Ex-Weltmeister Dawid Kubacki (POL).

Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London - Queen Elizabeth II. ist an diesem Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "wahrlich historischen Moment". Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 Königin, als ihr Vater König George VI. starb. Sie ist die erste britische Monarchin, die 70 Jahre auf dem Thron sitzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen übermittelte der Queen zu ihrem Platin-Thronjubiläum Glückwünsche.

SPÖ will 150-Euro-Gutschein für alle vollständig Geimpften

Wien - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer spricht sich für eine "pragmatische Lösung" anstelle der geplanten Impflotterie aus. Mit dem dafür vorgesehenen Geld könne man einfach allen vollständig Geimpften einen Gutschein über 150 Euro geben, der bei durch die Lockdowns betroffenen Unternehmen eingelöst werden kann. Ursprünglich hatte die SPÖ einen 500-Euro-Gutschein nach dem dritten Stich gefordert. Die Regierung hatte sich dann mit ihr aber auf die Impflotterie geeinigt.

Höchster Sonntagswert mit 29.324 Corona-Neuinfektionen

Wien - Mit 29.324 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist aufgrund der hochansteckenden Variante Omikron in Österreich der bisher höchste Sonntagswert seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren gemessen worden. Vor einer Woche lag die Zahl noch bei 27.127, die Woche davor bei 22.453 Fällen. Einen neuen Rekord wurde auch bei den aktiven Fällen verzeichnet. Derzeit laborieren 348.884 Menschen an einer Infektion, um 5.551 mehr als am Tag zuvor.

Neun Menschen bei Lawinenabgängen am Wochenende gestorben

Innsbruck/Bregenz - Neun Todesopfer nach Lawinenabgängen in Österreich: Das ist die traurige Bilanz der vergangenen drei Tage. In Tirol hat es laut Angaben des Landes noch nie so viele Lawineneinsätze gegeben - rund 100 waren es im Bundesland. Ein besonders tragisches Ereignis passierte in Spiss an der tirolerisch-schweizerischen Grenze, wo fünf Menschen ihr Leben in den Schneemassen verloren.

Auch Stelzer will kostenlose Corona-Tests überdenken

Linz - Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat in einem Interview mit oe24.TV das Überdenken der kostenlosen Corona-Tests angeregt. Man müsse angesichts der raschen Ausbreitung des Virus durch die Omikron-Welle die Sinnhaftigkeit von "teuren Tests, die mir sagen, dass ich vor 24 Stunden negativ gewesen bin" hinterfragen. Man solle nüchtern schauen, ob das heute eine Schutzwirkung bringe.

Arbeiterkammer bekräftigt Ruf nach Vermögenssteuer

Wien - Nachdem die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer Studie zum Ergebnis gekommen ist, dass das Vermögen von Millionären in Österreich deutlich unterschätzt worden sein könnte, bekräftigt die Arbeiterkammer (AK) ihren Ruf nach der Einführung einer Vermögenssteuer. Es brauche eine Steuerstrukturreform mit höheren Beiträgen aus Vermögen und weniger aus Arbeit, forderte der oberösterreichische AK-Chef, Andreas Stangl, am Sonntag in einer Aussendung.

IHS-Präsident versteht Kritik von Lars Feld nicht

Wien - Nachdem der Ökonom Lars Feld den Chefposten beim Institut für höhere Studien (IHS) doch nicht antritt, hat IHS-Präsident Franz Fischler am Sonntag bestätigt, dass die Verhandlungen mit dem deutschen Professor beendet sind. Der Ex-Chef der deutschen Wirtschaftsweisen war im Sommer zum wissenschaftlichen Leiter des Instituts designiert worden. Nun sagte er ab und äußerte Kritik an der Finanzierung des IHS. Fischler kann diese Kritik nicht nachvollziehen, so das IHS am Sonntag.

