Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London - Queen Elizabeth II. ist an diesem Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "wahrlich historischen Moment". Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 Königin, als ihr Vater König George VI. starb. Sie ist die erste britische Monarchin, die 70 Jahre auf dem Thron sitzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen übermittelte der Queen zu ihrem Platin-Thronjubiläum Glückwünsche.

Mindestens sechs Tote durch Zyklon "Batsirai" auf Madagaskar

Antananarivo - Eine Woche nach dem verheerenden Tropensturm "Ana" ist ein weiterer Zyklon über Madagaskar hinweggefegt. Der Tropensturm "Batsirai" traf am Samstagabend mit heftigem Wind und Regen in der Region Mananjary an der Ostküste des Inselstaats im Indischen Ozean auf Land und riss mindestens sechs Menschen in den Tod. Fast 48.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

Auch Stelzer will kostenlose Corona-Tests überdenken

Linz - Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat in einem Interview mit oe24.TV das Überdenken der kostenlosen Corona-Tests angeregt. Man müsse angesichts der raschen Ausbreitung des Virus durch die Omikron-Welle die Sinnhaftigkeit von "teuren Tests, die mir sagen, dass ich vor 24 Stunden negativ gewesen bin" hinterfragen. Man solle nüchtern schauen, ob das heute eine Schutzwirkung bringe.

SPÖ will 150-Euro-Gutschein für alle vollständig Geimpften

Wien - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer spricht sich für eine "pragmatische Lösung" anstelle der geplanten Impflotterie aus. Mit dem dafür vorgesehenen Geld könne man einfach allen vollständig Geimpften einen Gutschein über 150 Euro geben, der bei durch die Lockdowns betroffenen Unternehmen eingelöst werden kann. Ursprünglich hatte die SPÖ einen 500-Euro-Gutschein nach dem dritten Stich gefordert. Die Regierung hatte sich dann mit ihr aber auf die Impflotterie geeinigt.

Höchster Sonntagswert mit 29.324 Corona-Neuinfektionen

Wien - Mit 29.324 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist aufgrund der hochansteckenden Variante Omikron in Österreich der bisher höchste Sonntagswert seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren gemessen worden. Vor einer Woche lag die Zahl noch bei 27.127, die Woche davor bei 22.453 Fällen. Einen neuen Rekord wurde auch bei den aktiven Fällen verzeichnet. Derzeit laborieren 348.884 Menschen an einer Infektion, um 5.551 mehr als am Tag zuvor.

Neun Menschen bei Lawinenabgängen am Wochenende gestorben

Innsbruck/Bregenz - Neun Todesopfer nach Lawinenabgängen in Österreich: Das ist die traurige Bilanz der vergangenen drei Tage. In Tirol hat es laut Angaben des Landes noch nie so viele Lawineneinsätze gegeben - rund 100 waren es im Bundesland. Ein besonders tragisches Ereignis passierte in Spiss an der tirolerisch-schweizerischen Grenze, wo fünf Menschen ihr Leben in den Schneemassen verloren.

Großer Brand in Biomasse-Heizwerk nahe Feldbach

Kirchberg an der Raab - Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat ein Brand in einem Biomasse-Heizwerk nahe Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) gegen 21.00 Uhr ausgelöst. Insgesamt 13 Wehren aus Kirchberg an der Raab und den umliegenden Ortschaften standen mit 148 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Sie konnten das Übergreifen auf die Heizungsanlage verhindern. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte laut Polizei ein mechanischer Defekt im Bereich des Hackschnitzeltransportsystems sein.

