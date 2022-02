Verordnung zu Impfpflicht sieht zahlreiche Ausnahmen vor

Wien - Zur Impfpflicht wird es zahlreiche Ausnahmen geben. Das sieht eine der APA vorliegende Verordnung des Gesundheitsministeriums vom Sonntag vor. Nicht anerkannt wird eine Immunisierung mit dem russischen Sputnik-Impfstoff. Die Ausnahmen betreffen neben Schwangeren und Genesenen etwa Transplantations- und Krebspatienten sowie Personen, deren Gesundheit durch eine Impfung gefährdet wäre.

Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London - Queen Elizabeth II. ist an diesem Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "wahrlich historischen Moment". Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 Königin, als ihr Vater König George VI. starb. Sie ist die erste britische Monarchin, die 70 Jahre auf dem Thron sitzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen übermittelte der Queen zu ihrem Platin-Thronjubiläum Glückwünsche.

Mindestens sechs Tote durch Zyklon "Batsirai" auf Madagaskar

Antananarivo - Eine Woche nach dem verheerenden Tropensturm "Ana" ist ein weiterer Zyklon über Madagaskar hinweggefegt. Der Tropensturm "Batsirai" traf am Samstagabend mit heftigem Wind und Regen in der Region Mananjary an der Ostküste des Inselstaats im Indischen Ozean auf Land und riss mindestens sechs Menschen in den Tod. Fast 48.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

US-Truppenentsendung kein Kriegs-Signal an Russland

Washington/Kiew/Moskau - Trotz neuer Truppenentsendungen nach Osteuropa inmitten des Ukraine-Konflikts haben die USA betont, keinen Krieg mit Russland anfangen zu wollen. US-Präsident Joe Biden "hat seit Monaten deutlich gemacht, dass die USA keine Truppen entsenden, um einen Krieg zu beginnen oder einen Krieg mit Russland in der Ukraine zu führen", sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag dem Sender Fox News. Im Kriegsfall stellte er eine Ende von Nord Stream 2 in den Raum.

Drei Männer sterben beim Eisklettern auf dem Peloponnes

Athen - Beim Bergsteigen und Eisklettern sind in Griechenland drei Männer ums Leben gekommen. Nachdem am Samstag der Kontakt mit ihnen abgebrochen war, fanden Rettungskräfte die drei zwischen 50 und 55 Jahre alten Männer schließlich am Sonntagmittag - sie konnten nur noch tot geborgen werden, berichtete der Sender Skai. Es wird vermutet, dass den Kletterern eine Lawine zum Verhängnis wurde.

Großbrand im Zentrum von Paris ausgebrochen

Paris - Ein Großbrand ist nach Medieninformationen im Zentrum von Paris nahe dem Mus�e d'Orsay ausgebrochen. Laut dem Sender BFMTV brannte ein Gebäude im 7. Arrondissement in einer Straße, die parallel zur Seine verläuft, gut 350 Meter entfernt vom Mus�e d'Orsay. Die Feuerwehr sei vor Ort. Informationen zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht. Weder Feuerwehr noch Polizei waren zunächst für weitere Angaben zu erreichen.

Perus Kabinettschef geht nach Vorwürfen häuslicher Gewalt

Lima - Nur vier Tage nach seiner Vereidigung hat Perus neuer Kabinettschef H�ctor Valer seinen Rücktritt verkündet. Er habe dem Präsidenten Pedro Castillo schriftlich mitgeteilt, dass er seinen Posten zur Verfügung stelle, sagte Valer vor Journalisten. Hintergrund ist das Bekanntwerden von Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen ihn. Nach Medienberichten hatten seine inzwischen gestorbene Ehefrau und seine Tochter im Jahr 2016 Anzeige gegen Valer erstattet.

