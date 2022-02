Verordnung zu Impfpflicht sieht zahlreiche Ausnahmen vor

Wien - Zur Impfpflicht wird es zahlreiche Ausnahmen geben. Das sieht eine der APA vorliegende Verordnung des Gesundheitsministeriums vom Sonntag vor. Nicht anerkannt wird eine Immunisierung mit dem russischen Sputnik-Impfstoff. Die Ausnahmen betreffen neben Schwangeren und Genesenen etwa Transplantations- und Krebspatienten sowie Personen, deren Gesundheit durch eine Impfung gefährdet wäre.

Notstand in Ottawa wegen Corona-Protesten der Trucker

Ottawa - Nach über einwöchigen Protesten gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften in der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat Bürgermeister Jim Watson den Notstand ausgerufen. Diese Maßnahme sei wegen der "ernsten Gefahr und Bedrohung der Sicherheit der Anwohner" notwendig, erklärte er am Sonntag. Die Stadt brauche mehr Unterstützung von anderen Kommunen und von der Regierung. Im Zentrum von Ottawa sind viele Straßen durch Hunderte von Lastwagen blockiert.

Großbrand im Zentrum von Paris

Paris - Ein Großbrand hat am Sonntag im Zentrum von Paris Aufsehen erregt. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in einem vierstöckigen Stadtpalais zu löschen. Das ganze Viertel im 7. Arrondissement am linken Seine-Ufer war abgesperrt. Am späten Abend was das Feuer unter Kontrolle. Es gab keine Opfer, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Das rund 300 Meter vom bekannten Kunstmuseum Mus�e d'Orsay entfernte Gebäude wird gerade saniert.

Schallenberg reist am Montag in die Ukraine

Kiew/Moskau - Inmitten erhöhter Spannungen in der Krise um die Ukraine besucht Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei (Ivan Korcok) und Tschechien (Jan Lipavsky) am Montag und Dienstag die umstrittene Region im Osten des Landes und die Hauptstadt Kiew. Es sind Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba geplant. Mit dem Besuch soll "ein starkes Signal der zentraleuropäischen Solidarität" gesetzt werden, hieß es.

SPÖ OÖ wählt Lindner zum geschäftsführenden Vorsitzenden

Linz - In Linz wählt am Montag der Landesparteivorstand der SPÖ Oberösterreich Klubchef Michael Lindner zum geschäftsführenden Landesparteivorsitzenden. Die bisherige Frontfrau Birgit Gerstorfer muss nach einer misslungenen Impfkampagne früher als geplant gehen, bleibt aber vorerst Landesrätin. Offiziell gewählt werden soll Lindner erst bei einem Parteitag im September.

Mindestens zehn Tote durch Zyklon "Batsirai" auf Madagaskar

Antananarivo - Der tropische Wirbelsturm "Batsirai" hat auf der vor Afrikas Ostküste liegenden Insel Madagaskar mindestens zehn Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet. Wie die Behörden weiter mitteilten, hatte "Batsirai" in der Nacht auf Sonntag vor allem den Osten und Süden der Insel heimgesucht. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Strommasten und Bäume knickten um. Befürchtet werden zudem heftige Überschwemmungen.

