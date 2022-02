Zweithöchster Montagswert mit 27.299 Corona-Neuinfektionen

Wien - Mit 27.299 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat es durch die hochansteckende Omikron-Variante den zweithöchsten Montagswert seit Pandemiebeginn vor knapp zwei Jahren gegeben. Vor einer Woche waren es mit 27.411 nur 112 Fälle mehr zu Wochenbeginn gewesen. Österreichweit waren heute 350.419 Menschen nachweislich derzeit infektiös, das sind knapp vier Prozent der Gesamtbevölkerung und fast so viele Infizierte, wie Graz und Villach zusammen Einwohner haben.

WKStA ersuchte um Auslieferung von ÖVP-Klubchef Wöginger

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger ist mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ein Auslieferungsbegehren an den Nationalrat geschickt, teilte der ÖVP-Klub am Montag der APA mit. Es geht um den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch bei der Bestellung des Vorstands des Finanzamts Braunau im Jahr 2017. Wöginger betonte in einer Stellungnahme, "zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die unabhängige Kommission" genommen zu haben.

Mayer gewinnt Abfahrtsbronze - Gold an Schweizer Feuz

Yanqing/Peking - Matthias Mayer hat am Montag in Yanqing bei den Olympischen Winterspielen Bronze in der Abfahrt gewonnen und damit Österreich die vierte Medaille in China beschert. Der 31-jährige Kärntner musste sich auf "The Rock" nur dem Schweizer Beat Feuz um 16/100 sowie dem Franzosen Johan Clarey um 6/100 Sekunden geschlagen geben. Nach Abfahrtsgold 2014 in Sotschi und dem Super-G-Triumph 2018 in Pyeongchang heimste Mayer sein drittes Edelmetall bei Olympia ein.

Kärntnerin Truppe RTL-Vierte - Gold an Schwedin Hector

Yanqing/Peking - Katharina Truppe hat am Montag im olympischen Riesentorlauf der Winterspiele in Yanqing ihr erstes Einzel-Edelmetall knapp verpasst. Nach dem ersten Lauf als Zweite auf Medaillenkurs, gelang der 26-jährigen Kärntnerin im Finale nur die 14. Zeit. Damit blieb nur der vierte Rang, 0,08 Sekunden hinter dem Podest. Die Schwedin Sara Hector triumphierte als Favoritin 0,28 Sekunden vor Federica Brignone (ITA) und 0,72 vor Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (SUI).

Wiener Krankenhaus Nord kostete 1,26 Milliarden Euro

Wien - Die Schlussrechnung für die Wiener Klinik Floridsdorf - besser bekannt unter dem früheren Namen Krankenhaus Nord - liegt nun vor. Das Megaspital kostete insgesamt 1,262 Milliarden Euro. Das berichteten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der stellvertretende Generaldirektor des Gesundheitsverbunds, Herwig Wetzlinger, am Montag in einer Pressekonferenz. Das 2019 in Betrieb gegangene KH Nord war angesichts zahlreicher Probleme beim Bau immer wieder in den Schlagzeilen.

Schallenberg reist am Montag in die Ukraine

Kiew/Moskau - Inmitten erhöhter Spannungen in der Krise um die Ukraine besucht Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei (Ivan Korcok) und Tschechien (Jan Lipavsky) am Montag und Dienstag die umstrittene Region im Osten des Landes und die Hauptstadt Kiew. Es sind Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba geplant. Mit dem Besuch soll "ein starkes Signal der zentraleuropäischen Solidarität" gesetzt werden, hieß es.

Enormer Preisanstieg im Großhandel

Wien - Der Preisauftrieb im Großhandel hat sich in Österreich im Jänner ungebremst fortgesetzt. Der Index der Großhandelspreise lag um 15,5 Prozent höher als ein Jahr davor, im Dezember hatte der Anstieg 15,0 Prozent ausgemacht. Vor allem Düngemittel und agrochemische Erzeugnisse verteuerten sich laut Statistik Austria ganz stark, ebenso Gummi und Kunststoffe sowie feste Brennstoffe und auch Getreide, Saatgut und Futtermittel, die allesamt mehr als die Hälfte mehr kosteten.

Ab Dienstag wieder Atomverhandlungen mit Iran in Wien

Washington - Die festgefahrenen Gespräche zur Wiederbelebung des Atom-Deals mit dem Iran in Wien werden am morgigen Dienstag fortgesetzt. Das gab der als Vermittler auftretende Auswärtige Dienst der Europäischen Union (EAD) am Montag mit. Es handelt sich um die kürzlich unterbrochene 8. Gesprächsrunde. Zuvor hatte bereits der US-Sondergesandte für den Iran, Robert Malley, von einer Fortsetzung gesprochen, ohne ein genaues Datum zu nennen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red