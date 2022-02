WKStA ersuchte um Auslieferung von ÖVP-Klubchef Wöginger

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger ist mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ein Auslieferungsbegehren an den Nationalrat geschickt, teilte der ÖVP-Klub am Montag der APA mit. Es geht um den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch bei der Bestellung des Vorstands des Finanzamts Braunau im Jahr 2017. Wöginger betonte in einer Stellungnahme, "zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die unabhängige Kommission" genommen zu haben.

Zweithöchster Montagswert mit 27.299 Corona-Neuinfektionen

Wien - Mit 27.299 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat es durch die hochansteckende Omikron-Variante den zweithöchsten Montagswert seit Pandemiebeginn vor knapp zwei Jahren gegeben. Vor einer Woche waren es mit 27.411 nur 112 Fälle mehr zu Wochenbeginn gewesen. Österreichweit waren heute 350.419 Menschen nachweislich derzeit infektiös, das sind knapp vier Prozent der Gesamtbevölkerung und fast so viele Infizierte, wie Graz und Villach zusammen Einwohner haben.

1. Antrag gegen Impfpflicht beim Höchstgericht eingelangt

Wien - Einen Tag nach Veröffentlichung der Impfpflicht-Verordnung ist das Thema nun auch beim Verfassungsgerichtshof angekommen: Der erste Antrag zur Impfpflicht ist am Montag eingelangt. Ob das neue Gesetz verfassungswidrig ist, muss das Gericht nun in einem Verfahren ermitteln. Solche Gesetzprüfungsverfahren dauern rund vier bis sechs Monate, der Gerichtshof muss dafür Stellungnahmen der Bundesregierung einholen.

Schallenberg an Kontaktlinie in der Ostukraine Ukraine

Kiew/Moskau/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei (Ivan Korcok) und Tschechien (Jan Lipavsky) die umstrittene Donbassregion in der Ostukraine besucht. "Wir haben eine massive militärische Anspannung. Ich glaube aber weiterhin, dass das Ende des diplomatischen Dialogs nicht erreicht ist." Das sagte er bei einem Lokalaugenschein an der sogenannte Kontaktlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und Separatisten.

Laut NATO kein Hinweis für russischen Angriff auf Baltikum

Vilnius/Kiew/Moskau - Trotz der Spannungen im Ukraine-Konflikt sieht der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, derzeit keine Anzeichen für einen Angriff Russlands auf die baltischen Staaten. "Bis jetzt sehen wir keinerlei Absicht: Wir erwarten keinen Angriff Russlands auf NATO-Gebiet - weder direkt noch über Belarus", sagte der Niederländer am Montag bei einem Besuch in Litauen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BNS.

Wiener Krankenhaus Nord kostete 1,26 Milliarden Euro

Wien - Die Schlussrechnung für die Wiener Klinik Floridsdorf - besser bekannt unter dem früheren Namen Krankenhaus Nord - liegt nun vor. Das Megaspital kostete insgesamt 1,262 Milliarden Euro. Das berichteten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der stellvertretende Generaldirektor des Gesundheitsverbunds, Herwig Wetzlinger, am Montag in einer Pressekonferenz. Das 2019 in Betrieb gegangene KH Nord war angesichts zahlreicher Probleme beim Bau immer wieder in den Schlagzeilen.

24-Jähriger nach Messerattacke in Osttirol geständig

Lienz - Nach der Messerattacke in Lienz in Osttirol, bei der eine 47-jährige Frau Samstagabend schwer verletzt worden war, hat der 24-jährige Tatverdächtige nach anfänglichem Schweigen Sonntagabend schließlich ein Geständnis abgelegt. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte Ermittlungsleiter Gert Hofmann der APA mit. Das Motiv war vorerst noch unklar. Die Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Theaterregisseur Hans Neuenfels mit 80 Jahren verstorben

Berlin - Der deutsche Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb Sonntag mit 80 Jahren in Berlin, teilte seine Familie am Montag über einen Anwalt mit. Der Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen. Er arbeitete u.a. am Theater Heidelberg und dem Stuttgarter Staatstheater und war Intendant der Freien Volksbühne in Berlin. 2001 sorgte der Regie-Altmeister für eine skandalumwitterte "Fledermaus" bei den Salzburger Festspielen.

