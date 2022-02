Baerbock versichert der Ukraine die Solidarität Deutschlands

Kiew - Nach der Absage Deutschlands der Ukraine im Konflikt mit Russland Waffen zu liefern, hat Außenministerin Annalena Baerbock versucht, Zweifel an der Solidarität Berlins zu zerstreuen. "Wir werden alles dafür tun, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommen wird", sagte sie am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Gesprächen mit ihrem Kollegen Dmytro Kuleba. "Es steht derzeit nichts weniger auf dem Spiel, als der Frieden in Europa", meinte sie.

Schallenberg an Kontaktlinie in der Ostukraine

Kiew/Moskau/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei (Ivan Korcok) und Tschechien (Jan Lipavsky) die umstrittene Donbassregion in der Ostukraine besucht. "Wir haben eine massive militärische Anspannung. Ich glaube aber weiterhin, dass das Ende des diplomatischen Dialogs nicht erreicht ist." Das sagte er bei einem Lokalaugenschein an der sogenannte Kontaktlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und Separatisten.

Scholz beschwört transatlantische Geschlossenheit

Washington/Kiew/Moskau - Vor seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden hat sich Deutschlands Kanzler Olaf Scholz um ein Signal der Geschlossenheit im transatlantischen Verhältnis bemüht. "Wir sind enge Verbündete und handeln sehr abgestimmt und einheitlich, was die Bewältigung der aktuellen Krisen betrifft", sagte Scholz am Montag in Washington vor einem Treffen mit Biden. Der Westen fürchtet, dass Russland eine Invasion in der Ukraine plant.

Kein Durchbruch bei Putin-Treffen mit Macron erwartet

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron haben in Moskau ihre Gespräche über die zunehmenden Spannungen in Europa begonnen. Putin dankte Macron am Montag im Kreml für seinen Einsatz um die europäische Sicherheit. Frankreich setze sich seit Jahren auch für eine Lösung im Ukraine-Konflikt ein, lobte er. Macron sagte zur Begrüßung, er hoffe, dass das direkte Gespräch der Beginn eines Weges für eine Deeskalation der Situation sei.

Laut NATO kein Hinweis für russischen Angriff auf Baltikum

Vilnius/Kiew/Moskau - Trotz der Spannungen im Ukraine-Konflikt sieht der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, derzeit keine Anzeichen für einen Angriff Russlands auf die baltischen Staaten. "Bis jetzt sehen wir keinerlei Absicht: Wir erwarten keinen Angriff Russlands auf NATO-Gebiet - weder direkt noch über Belarus", sagte der Niederländer am Montag bei einem Besuch in Litauen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BNS.

1. Antrag gegen Impfpflicht beim Höchstgericht eingelangt

Wien - Einen Tag nach Veröffentlichung der Impfpflicht-Verordnung ist das Thema nun auch beim Verfassungsgerichtshof angekommen: Der erste Antrag zur Impfpflicht ist am Montag eingelangt. Ob das neue Gesetz verfassungswidrig ist, muss das Gericht nun in einem Verfahren ermitteln. Solche Gesetzprüfungsverfahren dauern rund vier bis sechs Monate, der Gerichtshof muss dafür Stellungnahmen der Bundesregierung einholen.

Theaterregisseur Hans Neuenfels mit 80 Jahren verstorben

Berlin - Der deutsche Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb Sonntag mit 80 Jahren in Berlin, teilte seine Familie am Montag über einen Anwalt mit. Der Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen. Er arbeitete u.a. am Theater Heidelberg und dem Stuttgarter Staatstheater und war Intendant der Freien Volksbühne in Berlin. 2001 sorgte der Regie-Altmeister für eine skandalumwitterte "Fledermaus" bei den Salzburger Festspielen.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte zum Wochenauftakt um 0,6 Prozent auf 3.918 Punkte zu. Konjunkturseitig waren deutsche Industriedaten und Stimmungsdaten zur Wirtschaft in der Eurozone gemischt ausgefallen. Es spielten außerdem Belastungsfaktoren wie unter anderem der Ukraine-Konflikt und der steigende Zinsdruck eine wichtige Rolle. Unter den Bankentitel gewannen Erste Group und RBI jeweils mehr als ein Prozent.

