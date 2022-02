Biden: Bei russischem Einmarsch in Ukraine handelt Westen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in Washington betont, dass Diplomatie der beste Weg zur Lösung der Ukraine-Krise ist. Wenn Russland aber die Ukraine angreifen sollte, werde es eine schnelle und entschlossene Antwort geben. Dann könne es kein "business as usual" geben. Nach Ansicht von Scholz ist die Botschaft in Moskau angekommen, dass ein Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis für Russland nach sich ziehen würde.

Schallenberg trifft in Kiew Außenminister und Präsident

Kiew/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und die Amtskollegen aus der Slowakei (Ivan Korcok) und Tschechien (Jan Lipavsky) setzen am Dienstag ihren Ukraine-Besuch fort. In der Hauptstadt Kiew sind Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba geplant. Am Montag hatten sie die sogenannte Kontaktlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besucht.

Putin ist sich laut Macron des Ernstes der Lage bewusst

Moskau - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht nach Beratungen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Moskau Möglichkeiten zu einer diplomatischen Lösung der aktuellen Spannungen. In der Ukraine-Krise müsse der Friedensplan für den Donbass "strikt und komplett" umgesetzt werden, sagte Macron am Dienstag (Ortszeit) nach gut fünfstündigen Gesprächen mit Putin. Das erfordere auch Schritte von der Ukraine.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Hollywood - Am Dienstag erfährt die Filmwelt, wer sich heuer Chancen auf einen oder mehrere Osccar-Statuetten ausrechnen darf. So gibt die zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ab 14.18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit bekannt, wer es 2022 auf die Liste der Nominierten in den 23 Sparten für die begehrteste Filmtrophäe der Welt geschafft hat. Verkündet werden die Glücklichen von den beiden US-Schauspielern Tracee Ellis Ross und Leslie Jordan.

41-Jähriger nach Messerattacke auf Frau in Steyr vor Gericht

Steyr - In Steyr steht am Dienstag ein 41-Jähriger vor Gericht, der im Juli des Vorjahres eine Messerattacke auf seine Ehefrau verübt haben soll. Da er laut Gutachten an paranoider Schizophrenie leidet und nicht zurechnungsfähig ist, hat die Staatsanwaltschaft die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Wäre er zurechnungsfähig, würde man ihm einen Mordversuch zur Last legen.

Ausgaben der Regierung an externe Unternehmen verdoppelt

Wien - Die Ausgaben der Bundesregierung an externe Unternehmen haben sich im Jahr 2021 verdoppelt. Rund zwei Milliarden Euro waren im Bundesvoranschlag für das Jahr 2021 eingeplant. Deutlich mehr als die im Jahr 2020 ausbezahlten 984 Millionen Euro. Für 2022 ist eine erneute Steigerung auf rund 2,34 Milliarden Euro veranschlagt. Nikolaus Scherak, stellvertretender NEOS-Klubobmann, kritisiert vor allem fehlende Transparenz in der Auftragsvergabe.

