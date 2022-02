Matthias Mayer schreibt mit Super-G-Gold Ski-Geschichte

Peking - Matthias Mayer hat am Dienstag in Yanqing bei den Olympischen Winterspielen nicht nur österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der 31-jährige Kärntner kürte sich wie schon 2018 zum Super-G-Olympiasieger und ist damit nach seinem Olympia-Abfahrts-Gold 2014 in Sotschi sowie Abfahrts-Bronze am Montag erfolgreichster alpiner Österreicher bei Olympia. Mayer gewann in 1:19,94 Minuten nur vier Hundertstel vor Ryan Cochran-Siegle (USA) und 0,42 vor Aleksander Aamodt Kilde (NOR).

Österreich schickt LUM!X und Pia Maria zum Song Contest

Turin/Wien - Österreich schickt heuer das erste Mal seit 1982 ein Mann-Frau-Duo in den Kampf um den Gewinn des Eurovision Song Contests: Nachdem vor 40 Jahren Lizzi Engstler und Fritz als Duo Mess mit "Sonntag" beim ESC Platz 9 erreicht hatten, sollen diesen Erfolg nun der 19-jährige DJ LUM!X und die 18-jährige Pia Maria mit ihrem Dancesong "Halo" toppen. Die beiden wurden am Dienstag im Ö3-Wecker erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

ÖVP-Chats: Mikl-Leitner entschuldigt sich für Anti-SPÖ-SMS

Wien - Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich für die Montagabend publik gewordenen Anti-SPÖ-SMS aus der Zeit der rot-schwarzen Koalition entschuldigt. "So sollte man weder miteinander noch übereinander reden. Und ich möchte mich ausdrücklich bei jeder und jedem einzelnen entschuldigen, die oder der sich von dieser Nachricht aus der Vergangenheit angesprochen und beleidigt fühlt", sagte Mikl-Leitner in einer Aussendung.

Schallenberg trifft in Kiew Außenminister und Präsident

Kiew/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und die Amtskollegen aus der Slowakei (Ivan Korcok) und Tschechien (Jan Lipavsky) setzen am Dienstag ihren Ukraine-Besuch fort. In der Hauptstadt Kiew sind Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba geplant. Am Montag hatten sie die sogenannte Kontaktlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besucht.

Ermittlungen nach Corona-Tod in Kärnten: Fahrlässige Tötung?

Klagenfurt - Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung gegen eine Kärntnerin, die sich nach ihrer Infizierung mit Covid-19 nicht an die Quarantäne gehalten haben soll. Dabei hat sie möglicherweise ihren pensionierten Nachbarn angesteckt, der im selben Mehrparteienhaus lebte und im Jänner an den Folgen einer Corona-Erkrankung starb. Einen Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Dienstag bestätigte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, der APA.

Österreichs Gas-Abhängigkeit von Russland nicht gesund

Wien - Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat sich der frühere E-Control-Vorstand Walter Boltz für eine Reduktion der Abhängigkeit bei den Gaslieferungen von Russland ausgesprochen. "Ich glaube schon, dass Österreich seine Lieferungen diversifizieren sollte, das heißt, wir sollten versuchen einen Teil aus anderen Teilen der Welt zu bekommen" so Boltz am Dienstag im Morgenjournal des ORF-Radiosenders Ö1.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Hollywood - Am Dienstag erfährt die Filmwelt, wer sich heuer Chancen auf einen oder mehrere Oscar-Statuetten ausrechnen darf. So gibt die zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ab 14.18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit bekannt, wer es 2022 auf die Liste der Nominierten in den 23 Sparten für die begehrteste Filmtrophäe der Welt geschafft hat. Verkündet werden die Glücklichen von den beiden US-Schauspielern Tracee Ellis Ross und Leslie Jordan.

EU kämpft in Österreich mit niedrigen Umfragewerten

Brüssel - Die Europäische Union hat im EU-Vergleich in Österreich mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Das geht aus einer am Dienstag durch das Europaparlament veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage von Ende 2021 hervor. Zum einen sind immer mehr Österreicher und Österreicherinnen der Ansicht, die EU bewege sich in eine falsche Richtung. Zum anderen glauben nur noch die Slowaken weniger an eine EU-Mitgliedschaft als die Österreicher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red