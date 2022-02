Regierung öffnet weiter: 2G-Regel beim Friseur fällt

Wien - Die Regierung setzt trotz des derzeitigen Höhepunkts der Omikron-Welle weitere Öffnungsschritte. Neben den bereits bekannten Lockerungen ab kommendem Samstag wie dem Wegfall der 2G-Regel in Geschäften und Museen kündigte die Regierung am Dienstag in einer Aussendung an, dass die 2G-Regel bei körpernahen Dienstleistungen ebenfalls ab 12. Februar fällt. Außerdem gibt es keine Personenobergrenze bei Veranstaltungen mehr, hier muss man aber weiterhin geimpft oder genesen sein.

Benjamin Karl schafft "Lebensprojekt" Parallel-Gold

Zhangjiakou - Jubeltag für Österreichs Snowboarder im olympischen Parallel-Riesentorlauf: Benjamin Karl erfüllte sich am Dienstag im Secret Garden in Zhangjiakou sensationell mit 36 Jahren seinen Lebenstraum und holte Gold nach einem Finalsieg über den Slowenen Tim Mastnak. Karl komplettierte damit seinen olympischen Medaillensatz nach Silber 2010 und Bronze 2014. Der Niederösterreicher ist unter anderem auch fünffacher (Rekord-)Weltmeister.

Weiterer Anstieg bei Zahl der Corona-Patienten in Spitälern

Wien - In Österreich steigt die Anzahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit einer Coronainfektion weiterhin. Von Montag auf Dienstag mussten 117 Menschen mehr in Behandlung, insgesamt sind es über 2.000 Personen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 27.087 Neuinfektionen gemeldet, das ist zwar ein Rückgang zu Montag, allerdings war dies vergangene Woche ebenfalls der Fall. Interessant könnten die Zahl der Neuansteckungen am Mittwoch werden, wo meist der höchste Wert errechnet wird.

USA: Gefahr durch IS nach Tod des Anführers nicht gebannt

Abu Dhabi/Kabul - Die globale Gefahr durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist aus Sicht des US-Militärs nach dem Tod ihres Anführers nicht gebannt. "Ich denke, diese Bedrohung wird uns noch lange Zeit begleiten", sagte General Kenneth McKenzie, der das Kommando der US-Streitkräfte im Nahen Osten (CENTCOM) führt, der Nachrichtenagentur WAM aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

EU-Kommission behält im Rechtsstreit mit Polen Gelder ein

Brüssel - Die EU-Kommission behält im Rechtsstreit mit Polen erstmals EU-Hilfen für das Land in Millionenhöhe ein. Die Brüsseler Behörde reagiert damit nach Angaben eines Kommissionssprechers vom Dienstag auf die Weigerung Polens, seit September ein tägliches Zwangsgeld von einer halben Million Euro zu zahlen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Buße im Streit um den polnischen Braunkohletagebau Turow im Dreiländereck von Polen, Tschechien und Deutschland festgesetzt.

SPÖ will Reaktion Nehammers auf neue Chats

Wien/St. Pölten - Die SPÖ fordert eine Reaktion von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf die am Montag publik gewordenen Anti-SPÖ-SMS aus der Zeit der rot-schwarzen Koalition. Unter anderem hatte die frühere Innenministerin und heutige niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die SPÖ als "Gsindl" bezeichnet. Deren gestrige Entschuldigung ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch "nicht einmal das Papier wert".

393.544 Menschen ohne Job oder in Schulung

Wien - Trotz weiterhin immenser Omikron-Infektionszahlen ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Vorwoche etwas zurückgegangen. Aktuell sind derzeit 393.544 Personen beim AMS arbeitslos (321.690) oder in Schulung (71.854) gemeldet, berichtete das Arbeitsministerium am Dienstag. Vor einer Woche waren es mit 404.943 um 11.399 Betroffene mehr. Problematisch bleibt weiterhin die Zahl von 110.000 Langzeitarbeitslosen.

Verteilerkreis in Favoriten von Klimaaktivisten blockiert

Wien - Rund 20 Klimaaktivisten von "Letzte Generation AT" haben Dienstagfrüh den Verteilerkreis in Wien-Favoriten blockiert. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war die Exekutive seit etwa 7.40 Uhr an Ort und Stelle, um die Lage zunächst einmal einzuschätzen. Die Blockade des Morgenverkehrs wurde von der Exekutive schließlich gegen 8.50 Uhr aufgelöst, es gab vier Festnahmen.

