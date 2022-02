Scholz, Macron und Duda machen Moskau Gesprächsangebot

Berlin/Kiew/Moskau - Mit einem Gesprächsangebot an Russland und dem erneuten Appell zur Deeskalation an der ukrainischen Grenze wollen Deutschland, Frankreich und Polen den Konflikt mit Moskau entschärfen. Zugleich machten Kanzler Olaf Scholz und die Präsidenten Emmanuel Macron und Andrej Duda nach einem Treffen Dienstagabend im Berliner Kanzleramt klar, dass "jede weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen nach sich ziehen und einen hohen Preis haben wird".

Schriftsteller Gerhard Roth gestorben

Wien - Sein umfangreiches Werk reicht über die Romanzyklen "Archive des Schweigens" und "Orkus" über den Essayband "Portraits" und zuletzt den Roman "Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe": Am Dienstag ist der Autor Gerhard Roth im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit in seiner Heimatstadt Graz verstorben. Sowohl aus der Politik als auch aus der Kunst kamen zahlreiche Beileidsbekundungen, unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Regierung öffnet weiter: 2G-Regel beim Friseur fällt

Wien - Die Regierung setzt trotz des derzeitigen Höhepunkts der Omikron-Welle weitere Öffnungsschritte. Neben den bereits bekannten Lockerungen ab kommendem Samstag wie dem Wegfall der 2G-Regel in Geschäften und Museen kündigte die Regierung am Dienstag in einer Aussendung an, dass die 2G-Regel bei körpernahen Dienstleistungen ebenfalls ab 12. Februar fällt. Außerdem gibt es keine Personenobergrenze bei Veranstaltungen mehr, hier muss man aber weiterhin geimpft oder genesen sein.

Österreichs Jugend durch Corona in getrübter Stimmung

Wien - Langeweile, Stress und Überforderung: Der neue Jugend Trend Monitor von Marketagent.com und der Eventagentur DocLX zeigt die Stimmung der jungen Generation nach knapp zwei Jahren Corona und sie ist schlecht. Die jungen Österreicher sehen sich mit ihren Sorgen alleine gelassen und stellen der Politik ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um ihre Interessen geht. Die Ausbildung habe sich mit der Pandemie verschlechtert, die mentale Gesundheit ebenso.

SPÖ will Reaktion Nehammers auf neue Chats

Wien/St. Pölten - Die SPÖ fordert eine Reaktion von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf die am Montag publik gewordenen Anti-SPÖ-SMS aus der Zeit der rot-schwarzen Koalition. Unter anderem hatte die Ex-Innenministerin und heutige niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die SPÖ als "Gsindl" bezeichnet. Deren gestrige Entschuldigung ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch "nicht einmal das Papier wert". Verlangt wurde zudem eine "neue politische Kultur".

Drei Brit Awards für tränenreiche Adele

London - Rund drei Wochen nach der Absage ihrer Auftritte in Las Vegas hat Superstar Adele bei den Brit Awards einen erfolgreichen Abend erlebt. Die 33-Jährige räumte bei der Preisverleihung in London am Dienstag drei Preise ab. Ed Sheeran dagegen ging bis auf den Songwriter-Preis leer aus, was auch mit dem neuem Modus der Brit Awards zusammenhing: Erstmals gab es keine getrennten Kategorien für männliche und weibliche Künstler, sondern nur den genderneutralen "Artist Of The Year".

