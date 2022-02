Scholz, Macron und Duda machen Moskau Gesprächsangebot

Berlin/Kiew/Moskau - Mit einem Gesprächsangebot an Russland und dem erneuten Appell zur Deeskalation an der ukrainischen Grenze wollen Deutschland, Frankreich und Polen den Konflikt mit Moskau entschärfen. Zugleich machten Kanzler Olaf Scholz und die Präsidenten Emmanuel Macron und Andrej Duda nach einem Treffen Dienstagabend im Berliner Kanzleramt klar, dass "jede weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen nach sich ziehen und einen hohen Preis haben wird".

Drittel aller Covid-Toten lebte in Pflegeheimen

Wien - 4.237 der 13.365 in den ersten beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 an einer Covid-Infektion Verstorbenen haben in Alters- und Pflegeheimen gelebt. Das sind rund ein Drittel aller Toten, ergab eine Anfrage der NEOS an das Gesundheitsministerium. 2020 machten Pflegeheimbewohner noch 42 Prozent aller Covid-19-Toten aus, im vergangenen Jahr ging dieser Anteil zurück, aber noch immer war fast jeder vierte Covid-Tote Bewohner eines Pflegeheimes.

WHO fehlen gegen Corona 16 Mrd. Dollar für ärmere Länder

Genf - Für die Unterstützung der ärmeren Länder im Kampf gegen Corona werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dieses Jahr noch 16 Milliarden Dollar (13,98 Mrd. Euro) gebraucht. Auf diese Größe bezifferte die WHO am Mittwoch in Genf die Lücke im Budget zur Versorgung solcher Staaten mit Impfstoffen, Tests und Medikamenten.

SPÖ will Pflege als Schwerarbeit dotieren

Wien - Anlässlich der vor wenigen Tagen bekannt gegebenen Ausweitung der Schwerarbeitspension für Justizwachebeamte plädiert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dafür, diese auch allen Pflegekräften zugänglich zu machen. Außerdem pocht sie darauf, viel mehr in Ausbildung zu Investieren und Pflegeschüler gleich zu behandeln mit Polizeischülern, indem sie ein 1.700-Euro-Ausbildungsgeld erhalten. "Pflege ist Schwerstarbeit - körperlich und psychisch", begründet Rendi-Wagner das Ansinnen.

Wien war 2021 erneut Stauhauptstadt Österreichs

Amsterdam/Wien/Salzburg - In Österreich war die Stauhauptstadt im Jahr 2021 erneut Wien. Das geht aus einer Auswertung von GPS-Daten des niederländischen Navigationsgeräteherstellers TomTom hervor. Auf den Rängen folgen mit mehr oder weniger Abstand Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz. Weltweit kämpften im Vorjahr Istanbul, der Großraum Moskau und die ukrainische Hauptstadt Kiew mit dem höchsten Stauaufkommen, mit am wenigsten Verzögerung ging es in Mekka in Saudi-Arabien voran.

Drei Brit Awards für tränenreiche Adele

London - Rund drei Wochen nach der Absage ihrer Auftritte in Las Vegas hat Superstar Adele bei den Brit Awards einen erfolgreichen Abend erlebt. Die 33-Jährige räumte bei der Preisverleihung in London am Dienstag drei Preise ab. Ed Sheeran dagegen ging bis auf den Songwriter-Preis leer aus, was auch mit dem neuem Modus der Brit Awards zusammenhing: Erstmals gab es keine getrennten Kategorien für männliche und weibliche Künstler, sondern nur den genderneutralen "Artist Of The Year".

red