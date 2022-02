Borrell: Zeichen der Entspannung in Konflikt mit Russland

Washington/Kiew/Moskau - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht Anzeichen für eine mögliche Deeskalation im Ukraine-Konflikt. Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau sei eine "gute Initiative" gewesen, sagte Borrell am Dienstag zum Abschluss eines Besuchs in Washington. "Ich denke, dass dies ein Element der Entspannung darstellt." Macron hat nach eigenen Angaben vom russischen Präsidenten Wladimir Putin die Zusicherung erhalten, von einer weiteren Eskalation abzusehen.

Nach Mordalarm in Graz - Polizei nahm Tatverdächtigen fest

Graz - Die Polizei hat am Dienstagabend in Graz einen 23-Jährigen festgenommen, der als dringend Tatverdächtiger im Falle der Tötung einer 41-Jährigen in der Nacht auf Montag in einem Grazer Mehrparteienhaus infrage kommen soll. Dies teilte die Polizei am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Es soll sich um einen Mann ohne Wohnsitz handeln. Zur Tatwaffe und zum Motiv wurde vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin nichts gesagt.

Slalom-Weltmeisterin Liensberger holt bei Olympia Silber

Yanqing - Skirennläuferin Katharina Liensberger hat die achte Medaille für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in China erobert. Die Vorarlbergerin musste am Mittwoch im Slalom in Yanqing nur der Slowakin Petra Vlhova den Vortritt lassen und gewann Silber. Bronze ging an die Schweizerin Wendy Holdener. Mit Mikaela Shiffrin war eine Gold-Favoritin bereits nach wenigen Fahrsekunden des ersten Durchgangs ausgeschieden.

Drittel aller Covid-Toten lebte in Pflegeheimen

Wien - 4.237 der 13.365 in den ersten beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 an einer Covid-Infektion Verstorbenen haben in Alters- und Pflegeheimen gelebt. Das sind rund ein Drittel aller Toten, ergab eine Anfrage der NEOS an das Gesundheitsministerium. 2020 machten Pflegeheimbewohner noch 42 Prozent aller Covid-19-Toten aus, im vergangenen Jahr ging dieser Anteil zurück, aber noch immer war fast jeder vierte Covid-Tote Bewohner eines Pflegeheimes.

WHO fehlen gegen Corona 16 Mrd. Dollar für ärmere Länder

Genf - Für die Unterstützung der ärmeren Länder im Kampf gegen Corona werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dieses Jahr noch 16 Milliarden Dollar (13,98 Mrd. Euro) gebraucht. Auf diese Größe bezifferte die WHO am Mittwoch in Genf die Lücke im Budget zur Versorgung solcher Staaten mit Impfstoffen, Tests und Medikamenten.

Frau aus Bach in Linz gerettet - Begleiter noch vermisst

Linz - Die Polizei hat Dienstagabend eine 37-Jährige aus dem Jauckerbach, auch Kleinmünchner Kanal, in Linz gerettet. Nach ihrem 33-jährigen Begleiter wurde Mittwochfrüh noch gesucht. Ein Passant hatte Dienstag um 20.00 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er den Mann unweit einer Holzbrücke um Hilfe schreiend im Wasser treiben und schließlich untergehen sah. Als die Beamten eintrafen, hieß es, dass eine weitere Person im Wasser sei, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

SPÖ will Pflege als Schwerarbeit dotieren

Wien - Anlässlich der vor wenigen Tagen bekannt gegebenen Ausweitung der Schwerarbeitspension für Justizwachebeamte plädiert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dafür, diese auch allen Pflegekräften zugänglich zu machen. Außerdem pocht sie darauf, viel mehr in Ausbildung zu Investieren und Pflegeschüler gleich zu behandeln mit Polizeischülern, indem sie ein 1.700-Euro-Ausbildungsgeld erhalten. "Pflege ist Schwerstarbeit - körperlich und psychisch", begründet Rendi-Wagner das Ansinnen.

Wien war 2021 erneut Stauhauptstadt Österreichs

Amsterdam/Wien/Salzburg - In Österreich war die Stauhauptstadt im Jahr 2021 erneut Wien. Das geht aus einer Auswertung von GPS-Daten des niederländischen Navigationsgeräteherstellers TomTom hervor. Auf den Rängen folgen mit mehr oder weniger Abstand Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz. Weltweit kämpften im Vorjahr Istanbul, der Großraum Moskau und die ukrainische Hauptstadt Kiew mit dem höchsten Stauaufkommen, mit am wenigsten Verzögerung ging es in Mekka in Saudi-Arabien voran.

